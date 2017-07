Domingo, 30 de julio de 2017

Caracas (EFE).- El chavismo gobernante en Venezuela desde hace 18 años auguró este sábado una alta participación en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), prevista para hoy, domingo, que se celebrará bajo estrictas medidas de seguridad y pese al rechazo de la oposición y de la comunidad internacional. El jefe del comando de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, adelantó que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha preparado toda su maquinaria para atender mañana una concurrencia elevada a las urnas. Aunque el Poder Electoral no ofreció nuevos detalles sobre la preparación de los comicios, Rodríguez dijo que el 98 % de los centros de votación ya habían sido instalados.

Parlamento venezolano pide a países desconocer resultado de la Constituyente

Caracas (EFE).- El Parlamento venezolano, de amplia mayoría opositora, pidió a la comunidad internacional desconocer el resultado de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se llevará a cabo este domingo bajo estrictas medidas de seguridad y con el rechazo de numerosos Gobiernos. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Luis Florido, informó sobre una comunicación formal que fue enviada "a todas las Cancillerías del mundo" con dicha solicitud, según reza un comunicado del político opositor y dirigente de la formación Voluntad Popular (VP).

La oposición considera que la Asamblea Constituyente será el fin de Maduro

Caracas (EFE).- La oposición política venezolana considera que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, cuya elección se vota hoy, domingo, será el fin del presidente Nicolás Maduro, del que dicen que ha caído en su propia trampa. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con la que el Gobierno procurará un cambio de constitución para reforzar la "revolución", se elegirá solo con la participación de los chavistas y en medio de una ola de protestas antigubernamentales y el rechazo de buena parte de la comunidad internacional.

Dos muertos y tres heridos en tiroteo en una discoteca del sur de Alemania

Berlín (EFE).- Dos personas murieron, una de ellas el agresor, y tres más resultaron heridas de gravedad al abrir fuego un hombre de 34 años en una discoteca de Constanza (sur de Alemania), informaron hoy fuentes policiales. El atacante, del que no se ha revelado identidad ni posibles motivos, fue detenido poco después de dejar el local tras un tiroteo con agentes de las fuerzas de seguridad y murió poco después a consecuencia de las heridas.

Los cuatro terroristas detenidos en Sídney planeaban atentar contra un avión

Bangkok (EFE).- Las cuatro personas detenidas el sábado en una operación antiterrorista en varios suburbios de Sídney "planeaban atentar contra un avión", anunció hoy, domingo, el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. "Les informo de que anoche se llevó a cabo una gran operación antiterrorista conjunta para desbaratar un ataque terrorista que planeaba atentar contra un avión", dijo Turnbull en rueda de prensa televisada por la cadena estatal ABC. "La amenaza terrorista es muy real (...) Puedo asegurarles que nuestra principal prioridad es protegerles (a la población)", añadió Turnbull. El gobernante señaló que la operación antiterrorista prosigue y que se han reforzado las medidas de seguridad.

EE.UU. vuelve a responder a Corea del Norte desplegando bombarderos B-1B

Tokio (EFE).- EE.UU. desplegó hoy bombarderos estratégicos B-1B en torno a la península coreana en respuesta al misil intercontinental lanzado por Corea del Norte el viernes, según informó hoy el ministro de Defensa de Japón, país que ha participado en estas maniobras aéreas. En los ejercicios han tomado parte junto a los dos bombarderos estadounidenses cazas japoneses F-2, según detalló en rueda de prensa el titular nipón de Defensa, Fumio Kishida.

Trump dice que no permitirá que China siga sin hacer nada con Corea del Norte

Washington (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este sábado que no permitirá que China siga sin hacer nada para solucionar la situación con Corea del Norte, que lanzó el viernes un misil balístico intercontinental. "Estoy muy decepcionado con China. Nuestros ingenuos líderes pasados les han permitido hacer centenares de miles de millones de dólares al año en comercio y sin embargo no hacen nada por nosotros con Corea del Norte", escribió en la red social Twitter. "No permitiremos más que esto continúe. ¡China podría fácilmente resolver este problema!", agregó.

Trump amenaza con cortar subvenciones del Obamacare si no se aprueba su ley

Washington (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó este sábado con cortar subvenciones de la ley sanitaria actual para las aseguradoras y para los propios congresistas si éstos no aprueban con rapidez su proyecto de ley de salud, que el viernes naufragó en el Senado, y pidió otra votación. "¡Si la nueva ley de salud no se aprueba rápidamente, las ayudas para las compañías aseguradoras y las ayudas para los miembros del Congreso terminarán muy pronto!", advirtió en un mensaje de la red social Twitter.

China exhibe su músculo defensivo en tiempos en que "el mundo no está en paz"

Shanghái (China) (EFE).- En el marco de los 90 años de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL), China hizo hoy un alarde del poder de su armada en un desfile militar en el que participó el presidente Xi Jinping, quien destacó la necesidad de un Ejército fuerte en estos tiempos convulsos. "El mundo no está completamente en paz", "la paz necesita salvaguardarse" y es "responsabilidad del Ejercito mantenerla", por lo que ahora más que nunca el país necesita "un Ejército de primera", dijo el mandatario en un breve discurso tras pasar revisión a las tropas.