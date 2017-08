Diario de los Juegos: 3 de agosto de 1992

Madrid, 2 ago (EFE).- Diario de la jornada del 3 de agosto de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92:

- La tenista Arantxa Sánchez Vicario, segunda cabeza de serie, asegura la medalla de bronce tras vencer en el duelo español a Conchita Martínez, quinta favorita, por 6-4 y 6-4 en dos horas y tres minutos y su rival en semifinales es la estadounidense Jennifer Capriati (3).

Emilio Sánchez Vicario salvó cinco bolas de partido pero no pudo ganar al suizo Marc Rosset, que le dejó fuera de los cuartos de final al vencer por 6-4, 7-6 (7-2), 3-6 y 7-6 (11-9) después de tres horas y 46 minutos.

- La vela española cierra su participación con tres nuevas medallas, dos oros en 470 en ambas categorías y plata en la clase Europa, tras los títulos olímpicos logrados el día anterior en "Flying Dutchman" y "Finn".

Jordi Calafat y Francisco Sánchez se impusieron en el 470 masculino, mientras Theresa Zabell y Patricia Guerra lo hicieron en el femenino. Natalia Via-Dufresne se colgó la plata en la clase Europa, tras la noruega Linda Anderssen.

El príncipe Felipe finalizó su participación en Barcelona al no clasificarse para las semifinales de "match-race" de la clase "Soling" y manifestó que Barcelona 92 habían sido "los mejores Juegos y no solo en vela, sino de todo el deporte olímpico".

"Tras esto, yo creo que estamos en buen camino y esperemos que en Atlanta se mejore todavía más", quien reconoció que ser el abanderado de España en la ceremonia de inauguración "fue un momento muy emotivo".

Entrar en el estadio lleno de gente aplaudiendo y yo portando la bandera supuso para mí una emoción tremenda. La participación, en cambio, envuelve muchos días y hay mucha tensión acumulada y no se puede comparar con la emoción de la ceremonia inaugural porque no es sólo un momento", declaró tras calificar como "positiva" su participación en los juegos.

- La selección española de voleibol derrota a Francia (2-3) y se clasifica para cuartos de final:

"España ha conseguido, en su primera participación olímpica, clasificarse para los cuartos de final de la competición de voleibol masculino, después de ir perdiendo por 0-2 ante Francia.

A Francia sólo le salvaba la victoria. Si conseguían imponerse a España lograban la clasificación, de lo contrario acabarían en el último puesto del grupo A. Para España, un set era suficiente.

En treinta y cuatro minutos Francia se anotó el primer parcial por 15-10, en el segundo se despegó hasta un peligroso 8-2. Un tiempo muerto solicitado por Herrera serenó míninamente los ánimos. España disminuyó las diferencias hasta un solo punto (8-9), pero poco después recuperó el mal juego inicial. Francia sumó un nuevo parcial por 15-11.

El todo o la nada. El equipo español precisaba ganar el siguiente set. Ángel Alonso recuperó su puesto y el ataque español se mostró mucho más confiado. Tras un empate a tres puntos, Rafael Pascual, único que logró mantener la calma desde el comienzo, colocó un remate en el centro de la cancha francesa. Era el 4-3 y a partir de ahí España tomó las riendas.

Los pupilos de Herrera alcanzaron su sueño y Francia cayó con él. La selección española empató el partido, forzó el quinto set y consiguió la tercera plaza del grupo, detrás de Italia, campeón del mundo y Estados Unidos, campeón olímpico en Los Ángeles'84 y Seúl'88. El próximo objetivo a batir será Cuba, el rival de España en los cuartos de final. (Crónica de Viruca Atanes)

- El atleta soriano Fermín Cacho causa una excelente impresión en la primera ronda de 1.500 metros al dominar con autoridad su serie, en la que dejó que el brasileño Edgar de Oliveira se fuera unos metros por delante y luego forzó a partir de los 800 metros para enlazar con él y llegar solo a meta con tiempo de 3:37.04.

- La cubana Ana Fidelia Quirot logra el bronce en la prueba de los 800 metros y ofrece emocionada la medalla a su anterior entrenador, Blas Beato, fallecido a principios de julio de ese año.

Quirot, que rompió a llorar, hizo extensiva su dedicatoria a "todo el pueblo cubano" y derivó su alocución en un homenaje a las excelencias del régimen de Fidel Castro.

- El seleccionador del equipo olímpico español de fútbol, Vicente Miera, rompe el silencio que había mantenido hasta entonces sobre las causas que motivaron su destitución en el cargo de seleccionador absoluto y dijo que en su momento padeció "acoso y derribo".

"Yo soy un hombre de fútbol y estoy tranquilo porque los que provocaron mi relevo no son hombres del deporte. Pero tuvieron más fuerzas que yo. He vivido en los últimos tiempos momentos muy difíciles y algunas personas me complicaron aún más la vida. No se ha respetado nada. Hubo gente que ha estado machacando con mi enfermedad. Ha habido acoso y derribo. No hubo honestidad para decir que había otro", indicó Miera

- El boxeador cordobés Rafael Lozano pierde ante el cubano Rogelio Marcelo, en los cuartos de final del peso mini-mosca, después de sorprender en los octavos de final, al eliminar al norteamericano Eric Griffin, medalla de oro en el Mundial de Sídney.

- La selección española de hockey pierde ante la de Pakistán (1-6) -tres veces campeona olímpica- y se queda sin opciones de luchar por la medalla.