Contra no tiene "miedo al Athletic" pero asume que saldrá "a morder"

Bilbao, 2 ago (EFE).- El entrenador del Dinamo de Bucarest, Cosmin Contra, ha asegurado que no tiene "miedo al Athletic" Club en el partido de este jueves en San Mamés, el choque de vuelta de la Q3 de la Liga Europa, pero asume que el equipo bilbaíno no especulará con el 1-1 de la ida y saldrá "a morder" desde el principio del choque.

"No tengo miedo al Athletic. Me preocupa, pero no tengo miedo a nada", ha dicho el extécnico del Getafe y exjugador azulón, del Alavés y del Atlético de Madrid, entre otros equipos, en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés en la comparecencia oficial previa al choque.

Contra ha asegurado, incluso, que su equipo intentará "llevar la iniciativa en el juego", pero también ha reconocido que ese no es el escenario que espera.

"Conociendo al Athletic, en casa no va a especular con el 1-1. Vamos a intentar llevar la iniciativa, pero no espero ese escenario porque sé que el Athletic va a salir a atacar, a presionar y a morder en San Mamés", ha asumido.

Para contrarrestar ese primer 'arreón' que espera de los leones y para mantener opciones de clasificación, Contra cree que el Dinamo está obligado a "estar a la altura" en una "primera media hora" en la que está seguro de que los locales "intentarán marcar goles".

El técnico rumano desea que su equipo se parezca más este jueves al de la segunda parte de Bucarest, cuando se creció y agobió al Athletic, después de que Rivaldinho igualará el primer tanto de Aymeric Laporte, que al de un primer tiempo en el que fue claramente superado por lo José Ángel 'Cuco' Ziganda.

Por último, Contra no le ha dado demasiada importancia al hecho de que pueda jugar o no de inicio un Iñaki Williams con pocos entrenamientos y al que reconoce como "un jugador diferente que da velocidad al Athletic".

"Pero de mitad de campo para arriba, con (Iker) Muniain, (Aritz) Aduriz y Raúl (García) también pueden hacernos mucho daño. Estamos preparados para todo. Juegue Williams o no", indicó el técnico rumano, quien ya esperaba que jugase el internacional sub-21 después de que el sábado disputase sus primeros 45 minutos de la pretemporada y le marcase al Reus Esportiu el definitivo 3-0 del partido.