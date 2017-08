Cenk y Kuzmanovic destacan su ilusión por efectuar una gran temporada

(Corrige el nombre del portero turco en el título. Bien: Cenk)

Málaga, 2 ago (EFE).- El portero turco Cenk Gönen y el centrocampista serbio-suizo Zdravko Kuzmanovic, presentados este miércoles como nuevos jugadores del Málaga, han coincidido en destacar la ilusión con la que afrontan la nueva temporada y completar un buen rendimiento en el equipo andaluz.

Cenk, procedente del Galatasaray de su país, apuntó en el hospital malagueño donde fue presentado que su ilusión "era jugar en España" y que ahora tiene la oportunidad.

El nuevo guardameta malaguista relató que había hablado con el entrenador del equipo, Míchel González, y que no le había referido "nada sobre la posición el equipo", en alusión a los objetivos de esta temporada.

"He venido aquí a hacer mi trabajo y estoy entrenando duro. He venido para ser competitivo", sentenció el portero turco, quien, sobre su trayectoria, explicó que, a pesar de no haber sumado muchos minutos la temporada pasada, sí ha jugado "muchos partidos antes y muy buenos".

"He jugado en la selección nacional de Turquía y en grandes clubes de este país", afirmó el cancerbero, quien indicó que se sintió "muy ilusionado" cuando recibió la llamada del Málaga.

El director deportivo del club blanquiazul, Francesc Arnau, presente en la rueda de prensa, afirmó que el jugador ha fichado "por tres años" y "viene libre del Galatasaray".

Kuzmanovic, cedido por el Basilea suizo, por su parte, afirmó que "fue una sorpresa" que el club le llamara después de que solo jugara con el equipo cuatro partidos la temporada pasada al sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Reconoció que la temporada anterior "fue muy difícil" para él, destacó que solo puede "darle las gracias al club y a la gente" por tener "esta oportunidad" y que intentará mostrar sus habilidades "ya que la pasada temporada no fue posible".

Sobre su estado físico, el centrocampista internacional serbio precisó que se encuentra "cada vez mejor" y que de su lesión ya no tiene "dolor".

Cuestionado por su papel como posible sustituto de Ignacio Camacho, Kuzmanovic indicó que es "un jugador diferente" aunque jueguen en la misma posición, pero que intentará "dar todo por el equipo".

Sobre la pretemporada y el técnico Míchel González, el centrocampista precisó que el equipo ahora "está cansado" por el "muy duro" trabajo, lo que consideró "normal", pero que lo importante "es empezar la temporada jugando bien".