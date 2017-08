El Athletic quiere hacer valer en San Mamés el 1-1 de la ida

Bilbao, 2 ago (EFE).- El Athletic Club quiere hacer valer este jueves en San Mamés la ligera ventaja que le da el 1-1 de ida en la capital rumana para eliminar al Dinamo de Bucarest e imponerse así en la primera de las dos previas europeas que tiene que superar para estar en la fase de grupos de la Liga Europa.

Parten como favoritos los de José Ángel 'Cuco' Ziganda, aunque los de Cosmin Contra les complicaron enormemente las cosas en la segunda mitad del primer partido. Sobre todo a partir del empate de Rivaldinho, el hijo de Rivaldo.

El que fuera 'crack' del Deportivo de La Coruña y posteriormente del Barcelona vio en directo el tremendo trallazo con el que su hijo superó a Iago Herrerín, un gol que igualó el primer tanto de Aymeric Laporte en una jugada de estrategia a saque de córner.

El Athletic pretende que el choque de mañana se parezca más a los 53 minutos previos al 1-1, es decir claro control, dominio y más ocasiones de los 'leones', cuyo nuevo técnico disfrutó de su debut oficial como entrenador del primer equipo tras 6 años en el filial.

Tan satisfecho acabó Cuco de la ida que para la vuelta parece decidido a repetir el equipo del National Arena de Bucarest, un once en el que sobresalieron los centrales Laporte y Xabi Etxeita, que fabricaron el 0-1 en un saque de córner de Beñat Etxebarria, las conducciones de Iker Muniain y una cuantas intervenciones de Herrerín, quien quizás pudo hacer algo más en el gol.

Junto a esos cuatro jugadores apuntan a repetir también de inicio mañana los laterales Oscar de Marcos y Mikel Balenziaga, el nuevo doble pivote Beñat-Mikel Vesga y el trío atacante Markel Susaeta-Raúl García y Aritz Aduriz.

El ariete internacional, por cierto, aún no ha marcado en lo que va de pretemporada, pero no ha empezado mal el curso y se mantiene como principal amenaza para Contra y su equipo técnico.

Ziganda podrá contar ya con Iñaki Williams, incorporado más tarde a la pretemporada junto al meta Kepa Arrizabalaga, aunque no se presume aún titular, pero tiene las bajas de Yeray Álvarez y Ander Iturraspe para el que será primer partido de la temporada en San Mamés, que estrena nuevo césped.

Cuco no ha descartado que Williams juegue de inicio, pero tiene claro que no está para 90 minutos y probablemente le deje en el banquillo como solución para la segunda mitad si se complica la eliminatoria.

Yeray continúa con la recuperación del cáncer testicular del que recayó a mediados de junio e Iturraspe, que ya se perdió la ida por sanción, sufrió el sábado una lesión muscular que le tendrá apartado del equipo varias semanas.

También es duda Mikel Rico, que no se entrenó junto a sus compañeros el lunes en el último entrenamiento a puerta abierta pero sobre el que no ha habido parte medico. Quien no jugará seguro es Unai López, ayer cedido al Rayo Vallecano para esta temporada.

El Dinamo de Bucarest de Cosmin Contra, con el lateral derecho español Romera, el portero internacional panameño Penedo y el centrocampista uruguayo Albín probablemente de titulares, llegará animado ya no solo por el 1-1 en la ida que leyó en clave positiva, sino por su rendimiento a domicilio en la liga rumana.

En su liga, los del extécnico del Getafe, y también exjugador azulón, del Alavés, del Atlético de Madrid y del Milan llevan dos triunfos en dos partidos fuera de casa, en los que sumó cuatro goles a favor y no recibió ninguno.

El segundo de esos triunfos, después de caer en su único encuentro en casa, fue este fin de semana ante el vigente campeón de la liga rumana, el Viitorul Constanta. Un club fundado hace solo ocho años por Gica Hagi al que se impuso por 0-1 con tanto de Valentín Costache en el minuto 82 culminando un contraataque.

En ese choque, Contra introdujo hasta siete cambios con respecto al once inicial del pasado jueves ante el Athletic. Solo repitieron el meta Penedo, el central Nedelcearu, el lateral zurdo Filip y el pivote Busuladic.

Rivaldinho, suplente pero goleador en la ida, fue la referencia en ataque en lugar de Nemec, titular ante el Athletic.

- Alineaciones probables:

Athletic: Iago Herrerín; De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Beñat, Vesga; Susaeta, Raúl García, Muniain; y Aduriz.

Dínamo de Bucarest: Penedo; Romera, Nedelcearu, Katsikas, Filip; Hanca, Busuladic, Salomao; Albín, Nascimento y Rivaldinho.

Árbitro: Pavle Radovanovic (Montenegro).

Campo: San Mamés.

Hora: 20:45.