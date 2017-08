Tony Visconti, productor fetiche de Bowie, tocará en España en noviembre

Madrid, 1 ago (EFE).- Tony Visconti, productor fetiche de David Bowie, visitará España en noviembre junto a su banda Tony Visconti and Woody Woodmansey's Holy Holy en una gira en la que tocará como bajista el mismo repertorio de la gira "Ziggy Stardust".

Según ha anunciado hoy la promotora responsable, los conciertos tendrán lugar en Madrid (día 1, en la sala Joy Eslava), San Sebastián (el día 2, en el Kursaal) y Barcelona (el 3, en la sala BARTS, dentro del Festival Internacional de Jazz de Barcelona).

En la cartera como productor de Visconti se encuentra una decena de álbumes de Bowie, entre ellos varios de sus mejores trabajos, caso de "Diamond Dogs" (1974), "Low" (1977), "Heroes" (1977), "Lodger" (1979), "Scary Monsters (And Super Creeps)" (1980) o "Blackstar" (2016), su último disco. Además, él se encargó de tocar el bajo en la grabación de "The Man Who Sold The World" (1970).

Woody Woodmansey, el hombre junto al que capitanea Holy Holy, también fue un habitual del equipo colaborador del Duque Blanco como batería entre 1969 y 1973, época en la que participó en "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" (1972).

El resto de la banda está formada por Glen Gregory (cantante), James Stevenson (guitarra), Paul Cudderford (voces y guitarra), Berenice Scott (teclados), Terry Edwards (saxo, guitarra, percusión, voces) y Jessica Lee Morgan (voces).

Las entradas anticipadas para los conciertos de Madrid y Barcelona ya están a la venta y las de San Sebastián lo harán en septiembre, en una fecha por determinar.