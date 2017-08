Stevie Wonder encabezará el festival Global Citizen de Nueva York

Nueva York, 1 ago (EFE).- Stevie Wonder encabeza el cartel de la próxima edición del festival Global Citizen de Nueva York, que se celebrará el próximo 23 de septiembre en Central Park, según anunciaron hoy sus organizadores.

En la cita, gratuita y en la que se esperan unos 60.000 espectadores, actuarán también The Killers, Green Day, The Chainsmokers y The Lumineers, entre otros.

Pharrell Williams, Big Sean, Andra Day y Alessia Cara forman además parte del cartel del festival, que será retransmitido en directo por el canal MSNBC y a través de YouTube.

La de este año será la sexta edición del Global Citizen, que se celebra durante la Asamblea General de Naciones Unidas, la reunión que cada año reúne en Nueva York a los líderes de la mayor parte de países del mundo.

El festival busca, según sus organizadores, recordar a los dirigentes internacionales la necesidad de acabar con la pobreza, combatir el cambio climático y reducir las desigualdades.