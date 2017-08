Romay: "Hace 30 años ya había 'Ventanas de selecciones' y no me parecen mal"

Madrid, 1 ago (EFE).- Fernando Romay, en declaraciones a FIBA España, recordó que "a finales de los años 80, después de ganar la plata en los Juegos de Los Ángeles, ya existían las llamadas 'Ventanas de selecciones'" a lo que añadió que "no le parecen mal".

"Recuerdo que entre 1987 y 88, nosotros jugábamos en plena temporada contra Suiza, Hungría, Italia..." apuntó Romay.

El subcampeón olímpico en los Ángeles, cree que "con esas 'Ventanas' puede llevarse baloncesto de altísimo nivel a todo tipo de ciudades o escenarios que habitualmente no puedan tener esa oportunidad, porque igual no tienen ni equipo en Liga ACB".

Para Romay, lo que está ocurriendo en relación a las 'Ventanas de selecciones FIBA obedece a "una lucha de poderes".

"Veo que, en general, hay demasiados partidos y demasiados poderes que están interrelacionando, con los jugadores en medio de todo. Hay una Liga aquí, otra allí, gente que se apunta a todo... hay que organizar las cosas y no es fácil" opinó el pívot gallego.

El exjugador del Real Madrid quiso matizar que "no se trata de buscar culpables, yo tampoco veo un culpable directo, se trata de llegar a acuerdos" aunque insistió: "No me parecen mal".