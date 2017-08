Mantovani: "Es algo muy bonito lo que estoy viviendo con el Leganés"

Madrid, 1 ago (EFE).- Martín Mantovani es ya el único futbolista de la plantilla del Leganés que puede contar íntegramente en primera persona el cuento de hadas que ha sido la trayectoria del conjunto blanquiazul desde Segunda B hasta la elite del fútbol español. Con ilusiones renovadas, el defensa argentino encara la campaña que debe consolidar al equipo entre los grandes.

Pregunta: ¿Cómo afronta el equipo su segunda temporada histórica en Primera?

Respuesta: Bien, con mucha ilusión sobre todas las cosas. Se está haciendo una pretemporada bastante buena, diferente a la del año pasado porque a estas alturas solamente teníamos dieciséis o diecisiete jugadores. Una de las cosas que se está haciendo bien es tener una plantilla más o menos organizada en pretemporada.

P- ¿Y usted personalmente?

R- Con mucha ilusión y muchas ganas. Es todo un desafío para mi el segundo año en Primera. Para mi es algo muy importante, a nivel personal es algo muy bonito lo que estoy viviendo con el Leganés. Estoy esperando el primer partido con muchas ganas.

P- Este verano se ha marchado Alberto Martín y ya es el único futbolista que se mantiene de continuo en la plantilla de la época de Segunda B. ¿Qué sintió al ver que se iba?

R- Un poco de tristeza. Estuvo conmigo desde el primer momento en que llegamos los dos. Fue algo muy bueno porque llegábamos de Segunda B y hoy el equipo está en Primera. Los dos fuimos siempre de la mano y es una persona que además tiene un carisma muy particular, es una persona muy cercana.

Me dio un poco de tristeza que se haya ido como se ha ido porque es un jugador que ha sido un referente, muy importante para el club. Me da un poco de tristeza que su marcha haya sido así como muy dejada de lado. No me gustó la salida que tuvo él porque podía haber sido un poquito más importante por la importancia que tiene él con respecto al club.

P- ¿Cree que falló el club en la despedida?

R- No sé si es fallar pero me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más importante el hecho de despedir a un jugador tan importante como lo que fue él. Toda la gente que es del Leganés sabe de la importancia que ha tenido Alberto Martín en el club, sabe el peso que ha tenido en el vestuario. El último partido me supo a poco.

P- Otro que también vivió esa época, se fue y ha vuelto es Eraso. ¿Su llegada demuestra que el equipo está ganando peso?

R- Sí, totalmente. El Leganés ha tenido jugadores muy importantes que han pasado por sus filas y él así lo demuestra. Ha estado en el Athletic y ha dejado cosas muy importantes en esos partidos que jugó. Hoy tenerlo de compañero en el mismo vestuario para mi es algo muy bueno y creo que al club le va a venir muy bien.

P- Detrás de la defensa hay tres porteros que pelearán por un puesto. ¿Cómo ve la competencia entre Serantes, Champagne, Cuéllar?

R- La veo muy buena porque le va a venir muy bien al equipo. Que haya tres porteros de una categoría muy importante va a ser muy positivo para el equipo. El campeonato es largo, te juegas un montón de cosas, y ojalá todos tengan la posibilidad como para sentirse más partícipes aún dentro de lo que es el vestuario.

P- ¿En qué cambia este Leganés con respecto al del pasado curso?

R- Las cosas se están haciendo diferentes porque el primer año en Primera del Leganés fue un aprendizaje importante. Fue pasar cosas nuevas y creo que a día de hoy las cosas se están haciendo mucho mejor. El club está bastante mejor en ese sentido, más plantado y más organizado. De cara a lo que es el plantel del año pasado va ganando un poquito de experiencia y eso se nota y se siente en los entrenamientos.

P- ¿Se sufrirá como el año pasado?

R- Esperemos que no. De momento se ha hecho un vestuario bastante bueno, la pretemporada está siendo bastante positiva. Nuestra intención es obtener esa permanencia lo antes posible e intentar no pasar los apuros que se pasaron el año pasado. EFE