Cotugno: "Espero crecer mucho de la mano del Real Oviedo"

Oviedo, 1 ago (EFE).- El futbolista uruguayo Guillermo Cotugno, último fichaje del Real Oviedo, ha explicado que para él es un "reto muy lindo" jugar en España y que el conjunto azul era la opción "correcta" para crecer porque es un club del que sólo ha recibido "referencias buenas".

"Cuando supe de la propuesta del Oviedo me puse muy contento, pensamos mucho la posibilidad de venir y nos decantamos por este club. Me he encontrado una ciudad muy linda, futbolera y muy tranquila, las impresiones no pueden ser mejores", ha comentado el futbolista.

El defensa, que tenía más ofertas, conocía la trayectoria del Real Oviedo de primera mano por su compatriota Carlos de Pena, jugador del Middlesbrough que estuvo cedido en el conjunto azul la pasada temporada y que le dio "muy buenas referencias".

"Me comentó que era un grupo muy bueno y que a nivel de equipo tenían un proyecto muy interesante. Lo he seguido por redes sociales también y tenía muchas ganas de venir y sumar porque son todo cosas positivas: el estadio, la afición...", ha señalado el futbolista.

El lateral ha explicado que se ha entrenado por su cuenta esta semana a falta de cerrar el contrato, aunque ha reconocido que físicamente le quedan "unos días" para adaptarse al ritmo de sus compañeros.

"Hoy he trabajado un poco con el equipo y otro poco a parte. Me pareció muy buena la actitud del técnico, cómo transmite a los jugadores.. Estoy muy contento y espero entrenar al máximo con el equipo pronto", ha comentado el uruguayo.

Respecto a la parcela deportiva Cotugno ha dejado claro que su posición es el lateral derecho, aunque puede jugar en el izquierdo, y ha explicado que su tarea principal es "defender bien" aunque no se corta en ataque, siempre y cuando, sea "bueno para el equipo".

El responsable de Relaciones Institucionales, César Martín, ha querido dejar claro que la llegada del defensa al club se debe a su "polivalencia" como jugador y a su interés por desarrollar su carrera en Oviedo, ya que "contaba con ofertas muy importantes de otros clubes".