Willy Hernangómez: "Somos un equipo ambicioso y queremos luchar por el oro"

Madrid, 31 jul (EFE).- Willy Hernangómez, que ha atendido esta mañana a los medios tras el entrenamiento matinal de la selección española de baloncesto en Madrid, aseguró que "el equipo es ambicioso y en los últimos años siempre ha luchado por las medallas, y en este europeo quiere luchar por el oro", aunque advirtió que sólo llevan dos días de concentración y tienen que "trabajar duro para engrasar la maquinaria".

El ala-pívot estuvo acompañado de su hermano Juancho, con el que vuelve a compartir experiencia en el combinado nacional tras coincidir en la selección sub20. "Entre hermanos siempre hay pique, hay rivalidad, también es otra forma de buscar motivación querer siempre ser mejor que el otro y a la vez ayudar al otro a crecer es muy importante. En esta selección todos queremos ayudarnos entre nosotros, todos queremos ser mejores y queremos, con ello, conseguir medalla", comentó.

"Es importante que entren jugadores jóvenes como mi hermano Juancho y que se unan a esta familia", afirmó Willy.

El jugador de los New York Nicks no quiso entrar en comparaciones con los hermanos Gasol, de los que dice que "cada año han demostrado ser los mejores y han dado todo por el deporte español" aunque "siempre es un orgullo no hay que olvidar que mi hermano y yo estamos empezando nuestro camino".

Por su parte, Juancho Hernangómez, ha bromeado sobre su hermano diciendo que "su único defecto es que no sabe cocinar" y confesó que "para nuestra familia es un orgullo que los dos estemos aquí defendiendo la camiseta de españa y yo creo que los dos estamos felices de compartir vestuario y seguir sumando junto".

Sobre su posible papel como relevo del ausente Mirotic, Juancho cree que "es una ausencia para todo el equipo, es un jugador súper importante para nosotros, al final los 12 que consigan ir tienen que dar un paso adelante y yo creo que España tiene talento suficiente para cubrir esa baja".

Al finalizar el entrenamiento de los de Sergio Scariolo, otra de las novedades, Pierre Oriola, comentó: "De momento estamos acoplándonos al sistema de ataque y defensa".

"Como ya van diciendo los que llevan mas años esto es una familia y se nota en los entrenamientos, fuera de la pista, en el hotel, en el comedor y en los ratos libres que tenemos. Una de las claves del éxito es este buen rollo que hay" explicó el reciente fichaje del FC Barcelona Lassa.

Oriola cree que puede aportar "garra y energía aunque aún hay que acoplarse al sistema de juego".

El también debutante Sebas Saiz ha contado que "los compañeros nos han acogido muy bien, poniendo muchas facilidades".

"Me quedo con todos, son muchas estrellas juntas aquí que he visto desde pequeñito queriendo ser como ellos y es un placer estar aquí, me veo bien y a la altura" concluyó Saiz.

La selección volverá esta tarde a los entrenamientos a las 18 horas en el Pabellón Triángulo de Oro para completar la doble sesión prevista para este segundo día de concentración.