El velocista panameño Alonso Edward solventa con su dinero viaje al Mundial

Panamá, 31 jul (EFE).- El velocista panameño Alonso Edward viajó este domingo a Londres para afrontar el Mundial de Atletismo a pesar de sufrir algunos contratiempos con los pasajes aéreos que no le suministró, como debía, la Federación Panameña de Atletismo (Fepat).

"Deseo informales que a mi grupo de trabajo y a mi persona nos lamenta llegar a estas circunstancias. Tomé la decisión, al igual que mis agentes, de comprar mi propio pasaje el día de ayer (domingo) por motivos de planificación", publicó el velocista panameño en su cuenta de Twitter.

Alonso agregó que la planificación "no se hace de un día para otro, se hace con tiempo" y es un "problema que tengo con la Federación Panameña de Atletismo y espero que la administración de dicha institución sea un poco más responsable y profesional", prosiguió el comunicado del atleta que competirá desde el 7 de agosto en los 200 metros planos.

Edward aclaró en otro mensaje que no es la primera vez que la federación panameña de atletismo no le resuelve el tema de los pasajes. "Y no es la primera vez que tengo estos tipos de problemas, con la federación de Atletismo pasó en el 2015, y ahora lo mismo".

El corredor panameño agradeció el apoyo de otras entidades que le tendieron la mano y señaló que "no se hablará más del tema".

Alonso Edward es la carta principal de tres atletas que representarán a Panamá en la cita mundialista de pista y campo organizada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), que se cumplirá del 4 al 13 de agosto.

La Federación no se ha referido al incidente, mientras su presidente, Elmer Ortiz, ya se encuentra en Londres.