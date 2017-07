Dos trabajos de universidades americanas ganadores de Premios Razón Abierta

Pozuelo de Alarcón, 31 jul (EFE).- Dos trabajos procedentes de universidades de Estados Unidos, uno de Hungría y uno de Argentina, han sido los ganadores de la primera edición de los Premios Razón Abierta, organizados por la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger.

La ceremonia de entrega tendrá lugar en la Ciudad del Vaticano el próximo 27 de septiembre y se han otorgado cuatro galardones, dos en Investigación y dos en Docencia, dotados cada uno de ellos con 25.000 euros.

En la categoría de Investigación, los premiados son la profesora Darcia Narváez, de la Universidad de Notre DameUniversity of Notre Dame (Indiana, Estados Unidos) por el trabajo titulado 'Neurobiology and the Development of Human Morality: Evolution, Culture and Wisdom', y los profesores Claudia Vanney y Juan F. Franck, de la Universidad Austral (Buenos Aires, Argentina), por el trabajo '¿Determinismo o indeterminismo? Grandes preguntas de la ciencia a la filosofía'.

Por su parte, en la categoría de Docencia han resultado premiados los trabajos Healing earth, presentado en nombre de un equipo contribuyente por los profesores Michael Schuck, Nancy C. Tuchman y Michael J. Garanzini, S.J. de la Loyola University Chicago, (Illinois, Estados Unidos ) y The KETEG Teaching Program and Mission. A new interdisciplinary teaching approach in the realm of economy and society based on the Catholic Social Thought in Hungary, presentado por la profesora Laura Baritz, OP, de la KETEG Oikonomía Research Institute Foundation (Budapest, Hungría).

El jurado ha decidido otorgar dos menciones de honor, ambas en la categoría de "Docencia" a los trabajos 'La enseñanza de la Narración en Videojuegos o cómo relatamos nuestra vida a través del videojuego' por los profesores Arturo Encinas y Alberto Oliván, de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, España) y MA in Spirituality, Theology and Health; MSC in Spirituality, Theology and Health por el Prof. Christopher Cook de la Durham University (Durham, Reino Unido).

En esta primera edición han participado un total de 367 trabajos, provenientes de 170 universidades y 30 países distintos. Los lugares desde donde han llegado un mayor número de propuestas han sido: España (137), Estados Unidos (56), México (39) y Argentina (30).

El objetivo de estos premios es promover y reconocer a aquellos docentes e investigadores que, en su labor profesional, se esfuercen por ampliar los horizontes de la racionalidad, a partir del diálogo de las diferentes ciencias y disciplinas con la Filosofía y la Teología.