Rafa Pascual: "Me he quedado helado"

Madrid, 31 jul (EFE).- La muerte de Luka, hijo mayor de Marcos Milinkovic, uno de los 'grandes' del voleibol argentino y mundial, ha llenado de tristeza al mundillo del vóley y otras estrellas de este deporte, como Rafa Pascual o Giba, que fueron sus rivales, quedaron impactados por la noticia.

"Me he quedado helado", dijo Pascual a EFE. "Sólo de pensarlo me vuelvo loco por lo que (Marcos) puede estar pasando. Yo me estaría quitando la piel a tiras. No puedo imaginar lo que puede estar pasando. Yo perdería la cabeza", afirmó.

"Marcos es un tío acojonante, de los que hace amigos y una persona a la que quiere mucha gente", subrayó.

"Era un jugador muy respetuoso con los demás y todos le admirábamos. Competía como un animal, pero es una persona majísima", añadió el mejor jugador español de voleibol de la historia y otro de los 'grandes' de este deporte, que fue muchas veces rival de Marcos Milinkovic.

"Hemos tenido muy buena relación. Tenemos la misma edad y coincidimos en muchas competiciones. Marcó una época en el voleibol" recordó Pascual.

"Ahora sólo pienso en si pudiera hacer algo..., quitarle un trozo del dolor, que lo repartiéramos entre toda la gente que le queremos. Me gustaría decirle: hay que seguir. Y seguramente lo hará", dijo el exjugador español.

"No hay cosa más dura que perder a un hijo. Hay muchas reacciones en las redes sociales. En estos momentos no va a escuchar nada, pero algún día lo hará y le fortalecerá saber que la gente esta con él para aliviar su dolor", manifestó.

Gilberto Amauri de Godoy Filho, más conocido como Giba, otra de las estrellas del voleibol mundial, también mostró sus condolencias a Marcos Milinkovic.

"Hoy recibí una noticia muy triste; un gran amigo, hermano, Marcos Milinkovic perdió a su hijo Luka en un lago en Croacia. Que Dios te dé fuerzas, amigo mío, para seguir adelante y que los ángeles del cielo cuiden del pequeño Luka", escribió el exjugador brasileño en su cuenta de Instagram.