Larrea satisfecho por decisión juez:Nunca tenían que haber entrado en prisión

Las Rozas , 31 jul .- Juan Luis Larrea, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la suspensión temporal de Ángel Villar la semana pasada, mostró su alegría por la posible salida de prisión de éste, su hijo Gorka y el vicepresidente Juan Padrón, tras pago de fianza.

"Yo me alegro mucho. Primero que no tenían que haber entrado y segundo que me parece magnífico que salgan para que puedan defenderse ellos por su cuenta mucho más que estando allí", comentó Larrea al término de la Asamblea Extraordinaria de la RFEF que aprobó los datos económicos de 2016 y el presupuesto de 2017.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó este lunes la libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros en metálico para Ángel Villar y Juan Padrón y de 150.000 para Gorka Villar.

Los tres ingresaron en la prisión de Soto del Real el pasado día 20 como responsables de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares, según el juez, dentro de las diligencias de la Operación Soule, que investiga, junto a la Fiscalía Anticorrupción, la gestión de personas vinculadas a la RFEF que podrían haberse beneficiado, a través de distintas empresas, en perjuicio de ésta.

Pedraz también ordenó entonces el ingreso en prisión de Ramón Hernández, secretario general de la Federación Territorial de Tenerife y suspendido provisionalmente por ésta desde hace unos días igual que Padrón, aunque en su caso eludible con fianza de 100.000 euros ya desde aquella fecha.

El juez, en un auto hecho público hoy, estima que los investigados ahora "difícilmente podrían obstaculizar la instrucción de la causa", en la que levantado el secreto de las actuaciones, y que "no existe fundado peligro de fuga".

Entre las medidas cautelares dictadas ahora por Pedraz figura el embargo y bloqueo de cuentas, así como obligación de Villar, su hijo y Padrón de comparecer semanalmente en el juzgado y estar localizables, junto a prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte.