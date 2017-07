Krohn-Dehli y Escudero destacan la dosis de confianza de la Copa Emirates

Sevilla, 31 jul (EFE).- El centrocampista danés Michael Krohn-Dehli y el lateral Sergio Escudero coincidieron en la importancia que para la moral y confianza del Sevilla han tenido las dos victorias logradas el pasado fin de semana en la Copa Emirates ante el Leipzig alemán y el Arsenal inglés.

Ambos jugadores, en declaraciones difundidas este lunes por el club, subrayaron la importancia de estos partidos contra rivales de nivel para medir las posibilidades de los del argentino Eduardo 'Toto' Berizzo para afrontar con garantías de éxito la crucial cita de la fase previa de la Liga de Campeones que jugarán a mediados de agosto.

El danés, quien ha superado la grave lesión de rodilla que lo postró la pasada temporada, señaló que "era un torneo muy duro ante equipos muy fuertes" con los que han ganado en fe en sus propias posibilidades en "una fase en la que hay que probar el estilo con el nuevo entrenador".

En esta misma línea abundó Sergio Escudero, quien resaltó el rendimiento "ante equipos Champions" frente a los que el Sevilla "ha tenido nivel para competir", aunque matizó que "también hay que corregir cosas" y que "los partidos valen para todo, para sacar cosas positivas y también para mejorar".

Entre las positivas desplegadas ante los de Arsene Wenger, citó la posesión, no dejarles "salir con el balón a gusto" y "mantener a un equipo como el Arsenal alejado de la portería", lo que calificó de "positivo".

"Aún queda coger ritmo, pero lo importante ahora es seguir mejorando y que no haya lesiones, porque siempre se puede mejorar", añadió Escudero, quien destacó la ambición del grupo de 22 por estar en el once titular y por "llevar al equipo lo más arriba posible" y porque, subrayó, no pueden fallar en la previa de la Liga de Campeones.