Cuspinera: "Tenemos un inicio de calendario un tanto especial"

Zaragoza, 31 jul (EFE).- El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, "Jota" Cuspinera, ha declarado hoy, tras conocer el calendario de la Liga 2017/18, que su equipo tiene un inicio de Liga "un tanto especial".

El conjunto zaragozano iniciará la competición en la pista del recién ascendido Gipuzkoa Basket, posteriormente se medirá al Unicaja y al Real Madrid, descansará y luego se enfrentará al Valencia y al Fuenlabrada.

"Empezamos con un recién ascendido fuera de casa, con la peculiaridad que tiene siempre el primer partido y no es siempre lo mejor porque es una incógnita ya que no sabes si estás fino o no, igual que ellos", ha indicado con respecto al primer enfrentamiento.

El preparador del conjunto 'rojillo' considera que cómo salga su equipo de ese complicado arranque de competición "puede marcar cómo afrontemos el resto de la temporada".

"No es un inicio fácil. Es verdad que tienes que jugar todos contra todos y los calendarios los hacen buenos o malos los resultados. Si ganas a uno de los grandes es una victoria que te llevas en el zurrón y que puede animarte el resto de la temporada", destaca Cuspinera en declaraciones a la página web del club.

Por el contrario, opina que también se puede dar el hecho de encontrarse con una lista de derrotas importante, teniendo la jornada descanso pronto y que, por eso, hay que llegar "lo mejor preparados posible al inicio" y hacerlo lo mejor que sepan.