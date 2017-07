Consejero madrileño pide reconocimiento legal de la autoridad del socorrista

Madrid, 31 jul (EFE).- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha defendido hoy que "el socorrista debe ser admitido legalmente como una autoridad acuática" y que se sancione a quienes se nieguen a obedecerle.

En lo que va de año se han registrado 285 muertos por accidentes acuáticos en España, en los que han muerto 26 menores, lo que a juicio del consejero es "una barbaridad".

Sánchez Martos ha dicho que "hay que afrontar la situación con valentía", y ha recordado que el 6 % de lesiones medulares "son por zambullir en el agua sin conocer la profundidad".

Ha defendido que se haga "un proyecto de ley de seguridad acuática en el que se legisle que el socorrista tenga que ser una autoridad", y ha puesto como ejemplo que "si está la bandera amarilla", el bañista puede "entrar hasta donde dice él, porque conoce el terreno y la profundidad".

Si el socorrista le está pitando, el bañista "tiene que salir. Y si está la bandera roja, no se puede entrar", ha dicho Sánchez Martos. "Si no sale del agua, habrá que llamar a la Policía Municipal y establecer una sanción porque está jugando la vida de la persona que no respeta las señales y la vida de los demás".

"Y si hay un niño que está en una zona de profundidad y se ve que no sabe nadar, los padres son responsables", ha explicado.

El consejero se ha mostrado convencido de que "algún día el socorrista será una autoridad, que te invitará a salir y, si no sales, tendrás una sanción".

La misma sanción "que si voy por la carretera a 140 y está limitada a 110 la velocidad -ha dicho-. Estamos hablando de tu seguridad y la de los demás", ha afirmado tras participar hoy en un taller sobre reanimación cardiopulmonar en la piscina del parque polideportivo Puerta de Hierro.

Hasta el momento se han celebrado 95 talleres de primeros auxilios que han formado a 4.685 ciudadanos.

Los cursos, impartidos por profesionales sanitarios del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112), tienen como objetivo salvar vidas y capacitar para actuar ante situaciones de gravedad con el aprendizaje de técnicas que pueden mantener vivos a los afectados mientras llegan los facultativos.

El consejero ha defendido que ante un ahogamiento, "lo primero que hay que hacer no es tirarse, si no se va con seguridad", sino primero pedir ayuda y a continuación socorrer.