Serbia de Sasa Djordjevic quiere el oro en el Eurobasket

Belgrado, 30 jul (EFE).- El seleccionador del baloncesto serbio, Aleksandar Djordjevic, declaró este domingo que ganar el oro en el próximo Eurobasket en septiembre es el objetivo al que aspira su equipo.

"Desde que he asumido el cargo de seleccionador, siempre he planteado ganar una medalla (...) porque creo que es nuestro deber y objetivo. Y ya me conocéis: es el oro", dijo el técnico en una entrevista con el diario Blic.

Con el equipo nacional serbio, Djordjevic ganó plata en los Juegos Olímpicos de 2016 y en el Mundial de 2014, y en el Eurobasket de 2015 quedó en el cuarto puesto.

"Si no tenemos mucha hambre, la máxima ambición, no podemos poner el sello al período que está detrás. Eso lo debemos a nosotros mismos. Estamos contentos con lo logrado, pero sabemos qué queremos", indicó el seleccionador serbio.

Señaló que se ha propuesto imponerse a España para "ganar a los mejores, a los hermanos Gasol y a los otros que, además, defienden el título de Lille (Eurobasket de 2015)".

Serbia está entre los favoritos para ganar el título, aunque no podrá contar con algunos de sus jugadores más importantes, como Nemanja Bjelica y Nikola Jokic, ambos de la NBA, pero sí con Milos Teodosic o Boban Marjanovic.

"Hay ideas cómo compensar las faltas, adaptarnos, ocultar...", dijo Djordjevic, antiguo jugador del Real Madrid y del Barcelona, y señaló que tiene gran confianza en su equipo.

"No nos escapamos de la carga de ser el favorito, sabemos lo que debemos hacer", señaló.

El técnico serbio recalcó la "calidad de los españoles", y consideró como grandes rivales también a Francia, Lituania, Turquía, Grecia, Italia o Croacia.

"Los campeonatos europeos son cada vez más fuertes. Deberíamos ser cautelosos, pero también conscientes de nuestras cualidades", consideró Djordjevic.

El Eurobasket 2017 se disputará del 31 de agosto al 17 de septiembre en Turquía, Israel, Finlandia y Rumanía.

Serbia está en el grupo D de las eliminatorias con Turquía, Rusia, Letonia, Bélgica y Reino Unido.

Si pasa a los octavos de final tendrá como rivales equipos del grupo C, formado por España, Croacia, la República Checa, Montenegro, Rumanía y Hungría.