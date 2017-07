Sastre: "Cohibido no, pero respeto sí les tengo a estos pedazos de jugadores"

Madrid, 30 jul (EFE).- Joan Sastre, jugador del Valencia, no dudó en declarar un cierto "respeto" por los que ahora son sus compañeros en la selección nacional, habida cuenta de que cumple sus primeros pasos en el equipo.

"La primera toma de contacto ha sido buena y estoy muy contento de estar aquí viviendo esta experiencia junto a estos pedazos de jugadores", dijo Sastre.

"No estoy cohibido, pero con respeto sí. Hace un par de años estaba en casa viéndolos y ahora estar aquí con ellos siempre da un poco de respeto, pero hay que aprovechar la experiencia y aprender", añadió el jugador.

Tras pasar el corte en la concentración de Benahavís (Málaga), Sastre trabaja por entrar en el doce definitivo de Sergio Scariolo.

"Creo que tengo las mismas opciones que los otros cinco que estamos luchando por dos plazas. Cualquiera de los seis tenemos capacidad para ir y el entrenador y todo el cuerpo técnico elegirán a los que crean que puede ayudar más al equipo. Si no me viera con opciones no estaría aquí", remarcó.

El seleccionador todavía no da pistas al respecto.

"No he hablado con Sergio todavía en Madrid, hablé con él en Banahavís cuando me comunicó que pasada el corte y que iba a venir a Madrid. Supongo que durante estos días hablaremos", indicó.

Campeón de Liga, renovación con el Valencia y selección, poco más puede pedir Joan Sastre este año.

"Al principio de año me lo dicen y no me lo creo, sobre todo por lo de ganar la Liga y estar aquí con la selección. Es algo muy grande que casi no me creo y una recompensa enorme al trabajo de tantos años", finalizó Joan Sastre.