Juancho Hernangómez: "Estar aquí es una pasada"

Madrid, 30 jul (EFE).- Juancho Hernangómez, jugador de Denver Nuggets de la NBA, vela sus primeras armas en la selección española y no dudó en calificar esta experiencia como "una pasada".

Después de ser invitado el año pasado y no acudir para intentar vivir el sueño de jugar con los mejores, Juancho Hernangómez ha entrado por la puerta grande del equipo nacional sin necesidad de acudir a la primera fase en Benahavís (Málaga).

"Es una entrada, es la primera vez que estoy aquí. El año pasado no pude venir por cumplir el sueño de la NBA y la verdad es que tengo muchísimas ganas, estoy muy contento de estar aquí y compartir vestuario con este grupo de amigos y poder entrar es esta familia", dijo el menor de los Hernangómez.

Muchas veces hay que salir fuera para que se reconozca el trabajo y la calidad.

"No creo que solo sea por estar en la NBA. En la selección deben estar los mejores jugadores y hay algunos que no han podido asistir, otros que estamos aquí para luchar por un puesto y Scariolo debe elegir a los doce mejores que puedan lucha por dejar a España en el lugar que debe. El oro, por supuesto", afirmó.

La ausencia de Nico Mirotic otorga más posibilidades a la opción de estar en el doce final de Juancho.

"No creo que me beneficie, hay que llegar aquí y luchar por el puesto. Nico es un gran jugador, una gran persona y amigo mío. Hay que entender su decisión, que es muy complicada y desde aquí le apoyamos", observó el alero.

Los primeros días de trabajo con el grupo son más que buenas para el jugador.

"Las primeras impresiones son buenas. A todos los conocía pero no dentro del mismo grupo y la verdad es que es una pasada. Muy, muy bien", comentó..

Juancho acabó la competición en el mes de abril, pero ha seguido trabajando.

"Acabé en abril, pero he seguido entrenando, no he tenido parones, y cada semana he cubierto seis-siete sesiones. Me encuentro bien, y preparado para competir", apuntó.

Sobre su hermano Willy..."Es mi compañero de habitación y no me separan de él ni con agua caliente. Superbien, la familia es siempre lo primero y él es algo más que mi hermano. Me ayuda en todo lo que puede y nuestra familia está más que orgullosa de que estemos aquí los dos", comentó.

Los hermanos Gasol, los hermanos Hernangómez. Es fácil calificar a la selección como una familia.

"El otro día dijimos de jugar un dos para dos, pero dijeron que no. Eso es que nos tienen miedo", finalizó entre risas Juancho Hernangómez.