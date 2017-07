Jorge Crivillés apunta al Canal del Norte como próximo desafío

Alicante, 30 jul (EFE).- Jorge Crivillés, nadador alicantino que esta semana logró cruzar el Canal de Tsugaru en Japón, apunta a la travesía del Canal del Norte entre Irlanda y Escocia como su próximo reto para el año 2018 dentro del desafío de los '7 océanos'.

El alicantino, que realiza estas pruebas con el apoyo de la Fundación Asisa y en favor de GEPAC, asociación de enfermos de oncología, ya ha logrado completar cuatro de los siete grandes retos de la larga distancia mundial, como el mencionado canal de Tsugaru, el Canal de Malokai en Hawaii, Santa Catalina en Estados Unidos y Canal de La Mancha.

Jorge Crivillés, quien ya posee la triple corona de la larga distancia, se convertiría en el primer español en lograr estas siete pruebas de la natación, consideradas como las de mayor dificultad en aguas abiertas.

"De cara al año que viene me gustaría hacer el Canal del Norte, cuya mayor complicación serán las bajas temperaturas del agua, entre 10 y 14 grados, y la presencia de gran cantidad de medusas", explicó el nadador a Efe.

Crivillés, que se recupera estos días del esfuerzo realizado en Japón, admitió que su cabeza sigue aún "en una nube" tras la "avalancha" de felicitaciones tras su última prueba. "Voy asimilando lo que he hecho y lo que me ha costado terminar este reto que ha sido durísimo", dijo el nadador.

"Ha sido la primera vez que pensaba que me podrían sacar del agua. Me daba cuenta de que las corrientes eran muy fuertes, el oleaje me impedía nadar con soltura y el esfuerzo y el ritmo inicial me estaban pasando factura", recordó el alicantino.

"Una vez más la cabeza tiró del cuerpo y pude llegar hasta el final, por lo que esta ha sido la llegada más deseada", argumentó Crivillés, quien recordó que en los momentos de máxima dificultad siempre busca la motivación en los enfermos de cáncer y en su lucha para salir adelante.

Sin embargo, el alicantino confesó que, lejos relajarse, ya está pensando en la próxima prueba del Canal del Norte, que junto al Estrecho de Cook (Nueva Zelanda) y el de Gibraltar, que ya completó aunque con neopreno, son los únicos que le quedan por conseguir.