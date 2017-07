Director técnico español de natación: "Tengo sentimientos contradictorios"

Budapest, 30 jul (EFE).- Albert Tubella, director técnico de la Real Federación Española de Natación, ha asegurado que España se despide de este Mundial de Budapest con "sentimientos contradictorios".

En una balance con los medios en el Duna Aréna, poco después de cerrar el Mundial, Tubella ha analizado las tres medallas conseguidas por Mireia Belmonte, así como las dos finales que ha nadado Jessica Vall en las pruebas de braza.

"Tengo sentimientos contradictorios, hemos un hecho un mundial en la parte alta de nuestra pirámide excepcional, es el mundial más exitoso que hemos hecho, si quitamos el de Barcelona (2013)", ha indicado el director técnico.

Tubella ha recordado que tanto el número de medallas como en finales considera que España "ha dado un paso por encima" de lo que se tenía.

Sin embargo, el técnico no ha escondido su preocupación porque España no ha dado el salto esperado en la natación internacional, ya que esperaba conseguir un mayor porcentaje de marcas personales y de récords de España. "Eso no lo hemos conseguido", ha dicho.

En todo caso, Tubella ha asegurado que los resultados constatan que los criterios marcados son los correctos al haber elegido un equipo reducido (solo ocho nadadores) que garantice "ciertos resultados", que "nos obliga a todos a mejorar, ese es un paso que hay que dar".

"Si quitamos de estos ocho nadadores a Mireia (Belmonte) y Jessica (Vall), hablamos de un equipo con un promedio de edad de 20,5 años. Tengo la confianza absoluta de que tenemos que seguir aportando gente de esta generación si queremos crecer", ha comentado.