Belmonte apunta a medalla en los 400 estilos; Pons, eliminado

Budapest, 30 jul (EFE).- La española Mireia Belmonte se ha clasificado para final de los 400 estilos y apunta a medalla en esta prueba en la que ha conseguido el segundo mejor tiempo por detrás de la plusmarquista mundial Katinka Hosszú.

Belmonte, que se ha clasificado para la cuarta final, tiene muchas opciones de conseguir su tercera medalla en Budapest, en una carrera que se nadará a partir de las 18:20 de esta tarde en el Duna Aréna, donde se disputa la última jornada de este Mundial.

La badalonesa nadó de forma conservadora hasta el último hectómetro en el que su aceleración le permitió superar a la estadounidense Elizabeth Beisel y a la japonesa Sakiko Shimuzu, que fueron tercera y quinta en el total. La canadiense Sydney ha conseguido el cuarto tiempo.

Al final, Hosszú ha dominado con comodidad (4:33.90) y Belmonte ha dado la sensación de estar también un punto por encima de las aspirantes al tercer escalón del podio.

"El objetivo era estar en la final. Daba igual la calle. Al final nadaré al lado de Hosszú y va a ser una final bonita", ha dicho Belmonte.

La nadadora ha comentado que sigue con su resfriado. "Ahí sigue, no me quiere abandonar todavía. Me he levantado igual que ayer, pero ahora tengo toda la mucosidad en todos los lados. Hay que nadar igual, es una final del Mundial y no todos los días se tiene la suerte de nadar una final de un Mundial. Así que a disfrutarla a la tarde y a acabar lo mejor que se pueda", ha indicado.

Belmonte ha admitido que no pensaba atrapar a la japonesa (Sakiko Shimuzu) ni a la americana (Elizabeth Beisel), porque las veía muy lejos.

"Sin embargo en el último 50 las he adelantado bastante fácil y eso me da bastante confianza. Al final he visto muy cerca a Hosszú y solo me ha sacado un segundo y pico. La forma de nadar está bien, es el mejor tiempo de la temporada o por ahí porque en el Open hice 35, así que a disfrutar", ha comentado.

En los 400 estilos, el mallorquín Joan Lluís Pons se ha quedado a seis décimas de la clasificación. "Me he quedado relativamente cerca, pero creo que era una final asequible", ha dicho el nadador de Sóller.

"Estoy contento, porque lo que he entrenado esta temporada me ha salido bien. Creo que es mi mejor marca de la temporada (4:16.27), aunque el verano pasado en Río nadé en tres segundos menos. Estoy contento como lo he nadado, pero estaba en una calle lateral y ha sido difícil gestionarlo, aunque más rápido puedo hacerlo", ha comentado.

En la final de los 400 estilos de esta tarde parte con el mejor tiempo el estadounidense Chase Kalisz (4:09.79) por delante del británico Max Litchfield (4:10.57) y el húngaro David Verraszto (4:11.89).

En la última sesión de este Mundial se disputarán ocho finales: la de 50 braza (mujeres), 400 estilos (hombres), 50 libre (mujeres), 50 espalda (hombres), 400 estilos (mujeres, a las 18:20), 1.500 (hombres), el relevo 4x100 estilos (mujeres y hombres).