El 9 años "Totxo" no se rinde y gana por 14ª vez en su carrera 101

San Sebastián, 30 jul (EFE).- "Totxo", a sus nueve años el caballo que más carreras ha disputado de cuantos entrenan en España, 101 con la de hoy, se ha impuesto con un espectacular remate desde la última plaza en los 1.400 metros del premio El Diario Vasco, una de las dos preparatorias del Gobierno Vasco, la gran milla de la temporada de verano del hipódromo de San Sebastián.

Francisco Jiménez ha montado al pupilo de Ramón Avial, que suma así ya catorce primeros puestos.

El portugués "Half a Billion" le puso ritmo a la prueba. Al ser uno de los participantes en principio con poco papel, por su valor oficial inferior al de los favoritos, se esperaba que una vez llegados a la recta final sus energías se agotaran.

Pero no. Solicitado por el jockey José Luis Martínez, se despegó incluso de sus rivales y la victoria parecía suya. Sin embargo, abierto a todo el exterior, a centímetros del público, surgió la remontada de "Totxo", que pasó de noveno y último (a falta de 400 metros) a primero muy cerca del poste de meta.

La victoria, recompensada con 9.000 euros para la cuadra Rober de la familia Avial, aumenta las ganancias totales del caballo a 449.520, es decir, a tan sólo 480 euros de los 450.000. Una cantidad (como el número de salidas) de la que ningún otro ejemplar preparado en nuestro país puede presumir.

En un emocionante cabeza a cabeza, "Not Now Dick" y Roberto Montenegro habían superado media hora antes al puntero "Cuppacoffee", que con Borja Fayos en la silla había liderado el premio Oferplán, la otra preparatoria del Gobierno Vasco, la reservada a los potros de tres años.

La jornada había arrancado con la sorprendente victoria de "Pemán" en una carrera de 2.200 metros con montas de jinetes aficionados. El tordo de cuadra Interlawyers logró la victoria circulando siempre en cabeza y con una medida monta de César Alonso (sobrino del ex-futbolista Marcos Alonso Peña).

"Artesa", igualmente de punta a punta, se llevó la segunda, un hándicap de 2.000 metros donde contó con el jockey portugués Ricardo Sousa en la silla. En la tercera prueba del programa, "Doctor Óscar" demostró un potente cambio de ritmo para doblegar a "Nebli", que parecía el vencedor a poco del poste. Jaime Gelabert dirigió al ganador.

Con estos resultados, el boleto premiado de la Quíntuple Plus es el formado por las mantillas: 4 - 1 - 1 - 7 - 2 - 6. Para la Lototurf, el caballo ganador es el 7 de "Not Now Dick".