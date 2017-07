Froome: "Ganar el Tour y la Vuelta sería absolutamente increíble"

Redacción deportes, 29 jul (EFE).- Chris Froome, vencedor de la última edición del Tour de Francia, afirmó este sábado que ganar la carrera gala y la Vuelta a España que correrá este año sería "absolutamente increíble".

El ciclista británico intentará hacer un doblete que nunca ha conseguido. En total, suma cinco participaciones en la Vuelta a España, en las que ha conseguido tres segundos puestos (2011, 2014 y 2016), una cuarta plaza en 2012 y un abandono en 2015.

El año 2016, en el que ganó el Tour y quedó segundo en la Vuelta, fue en el que más cerca estuvo de lograr el doblete. Ahora, intentará conseguirlo.

"Tengo la oportunidad y ciertamente voy a ir por ella. Ganar el Tour y la Vuelta en un año sería absolutamente increíble. La Vuelta es una carrera que me encanta. He sido segundo tres veces y me encantaría ganar", dijo en declaraciones a la CNN.

De conseguirlo, sería el primer británico en ganar la Vuelta a España.

Dave Brailsford, director de su equipo, el Sky, dijo en la CNN que Froome tiene opciones de conseguirlo: "No hay razón por la que no pueda ganar. Tenemos cuatro semanas para el inicio de la Vuela y un par de carreras en el medio. Vamos a prepararnos".