Unos 10.000 empresarios Murcia podrán exonerar deudas para volver a emprender

Murcia, 28 jul (EFECOM).- Unos 10.000 empresarios murcianos que tuvieron que cerrar sus negocios durante la crisis y tienen deudas que les impiden volver a emprender sus negocios podrán acogerse al Plan Renace, a través del cual se buscarán acuerdos extrajudiciales con entidades bancarias para exonerar sus deudas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el consejero de Empleo, Universidad y Empresa, Juan Hernández, han presentado hoy este plan, que responde a una petición de la patronal CROEM para dar una "segunda oportunidad" a empresarios que, con la crisis, se convirtieron en "deudores de buena fe" que no pueden hacer frente al pago de esas deudas.

Según ha explicado el consejero, estas personas, a consecuencia de sus cargas financieras, no solo no pueden volver a emprender, sino que en muchas ocasiones no pueden acceder a un empleo porque sus nóminas les son embargadas, lo que aboca a muchos a mantenerse en la economía irregular.

En 2015 el Gobierno estatal ya promulgó una ley de segunda oportunidad para estas personas físicas que no está dando los resultados esperados, ha reconocido, pues en Murcia el año pasado hubo más de 3.200 ejecuciones hipotecarias y solo un acuerdo extrajudicial de pagos (17 en toda España).

Para impulsar y facilitar el acogimiento a esa ley, se ha puesto en marcha este Plan Renace, al que se han adherido cerca de una treintena de entidades financieras y colegios profesionales de la región, con el objetivo de analizar los casos de este tipo de personas "deudores de buena fe" que no pueden hacer frente a sus cargas financieras.

Según ha detallado López Miras, unos 10.000 empresarios de la región podrán acogerse a este plan y se espera que en una primera fase inicien el proceso unos 2.500 de ellos con cargas financieras medias de 150.000 euros.

Se trata, ha dicho, de utilizar todos los mecanismos legales vigentes para permitir que este tipo de deudores puedan quedar exonerados de sus cargas y poder así comenzar de nuevo a generar empleo y riqueza para la región.