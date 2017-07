Sergi Gómez valora lo crucial de mantener el bloque de la pasada temporada

Vigo, 28 jul (EFE).- Sergi Gómez, defensa del Celta de Vigo, afirmó que, pese al cambio de entrenador que se ha dado este verano en el banquillo de Balaídos, el equipo mantiene "el bloque" de la pasada temporada, lo que posibilitará, a su juicio, que todo sea "más fácil" de cara al curso 2017-18.

"Cuando hay cambios, no sólo del staff técnico sino también de jugadores, no es fácil empezar de cero. A nosotros eso no nos va a pasar porque prácticamente mantenemos el mismo bloque. El ADN será el mismo y eso creo que es muy importante", declaró el central.

El futbolista considera que el stage de pretemporada que están realizando en Inglaterra, donde trabajarán durante diez días, les viene "muy bien" para trabajar "intensamente" y adaptarse a los nuevos conceptos que quiere implantar Juan Carlos Unzué.

"También ayudará a que los nuevos compañeros se adapten a la dinámica del grupo. Al no estar en la Europa League esta temporada no vamos a viajar tanto, así que aprovecharemos esta concentración para compartir vivencias", señaló.

Tras vencer al Sporting de Gijón (2-0) y empatar con el Racing de Ferrol (0-0), el Celta disputará durante su gira dos partidos amistosos en Inglaterra (contra el Brentford de la Championship y contra el Burnley de la Premier) y otro en Alemania (Bayer Leverkusen).

"Estos partidos nos vendrán bien para coger ritmo de competición, para darle vueltas a los nuevos conceptos que hemos aprendido. Nos vamos a enfrentar a equipos de calidad y eso nos vendrá bien para probarnos de cara al inicio de la Liga", comentó.