Dan Martin compitió en el Tour con dos vértebras rotas

Madrid, 28 jul (EFE).- El ciclista irlandés Dan Martin, mostró este jueves en twitter su "sorpresa tras el diagnóstico" de los médicos: dos vértebras rotas (L2 y L3) desde el accidente en el que se vio involucrado junto al australiano Richie Porte en la novena etapa del Tour de Francia, competición que completó gracias a la "poderosa mente".

El corredor de Quick Step iba a tomar este fin de semana la salida en la Clásica de San Sebastián pero tras someterse a los exámenes médicos se ha evidenciado la lesión que le provocaba andar con dificultad.

Porte, que concluyó el Tour en sexta posición, se lesionó en la novena etapa, en el descenso del Mont du Chat, cuando sd fue al suelo junto a Richie Porte que tuvo que abandonar.

"No me extraña que no pudiera levantarme de la bici" dijo Porte en Twitter.