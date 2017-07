Eraso: "Creo que volver a Leganés va a ser una decisión acertada"

Madrid, 28 jul (EFE).- Javier Eraso, centrocampista que vestirá de nuevo la camiseta del Leganés tras pasar por el Athletic de Bilbao, se mostró muy contento por volver a la que considera su 'segunda casa' y consideró que ha tomado la 'decisión acertada'.

"Siempre es difícil salir de casa pero al final no voy a un sitio desconocido, esta la considero mi segunda casa. Es donde me encuentro más cómodo, donde mejores minutos puedo sacar. Creo que es va a ser una decisión acertada", comentó ante los medios.

"Después de salir siempre queda la cosa de los dos años tan felices que viví aquí. Nunca pensé en regresar sino en aprovechar el día a día, en ser feliz. Se han dado las circunstancias y ahora estoy con la cabeza aquí", declaró.

Pese al tiempo transcurrido Eraso no cree que haya cambiado nada en él: "Sigo siendo el mismo que trabaja día a día, que intenta mejorar cada día y adaptarse a lo que necesita el equipo. Intentaré dar el mayor rendimiento".

Lo que sí ha evolucionado es el club, ahora en Primera: "Ha crecido mucho, me ha gustado mucho el vestuario. Se están dando pasos para crecer, para intentar mantener al equipo en Primera y consolidarse ahí".

"El club va dando pasitos en corto. Lo primordial es la permanencia y cuanto antes se haga mejor. Si pensáramos en más cosas nos estaríamos equivocando. Pasito a pasito hay que ir cumpliendo objetivos", explicó asimismo.

La idiosincrasia, sin embargo, sigue siendo la misma a sus ojos: "La filosofía que se mantiene aquí es que quieren jugadores con ganas, con hambre, con ilusión. No les importa no traer jugadores muy contrastados. Lo que buscan son personas que tengan ganas. Les ha ido bien y espero que sigan con esa filosofía".

Eraso, que lucirá el dorsal diecisiete, no tiene miedo a una mala experiencia en su retorno: "Siempre es una presión añadida pero aquí la gente apoya al club, al equipo. Habrá días malos y días buenos pero el apoyo que da la afición es uno de los motivos para venir aquí. Voy a intentar sacar lo mejor de mí y seguro que a todos nos va a ir bien".

Por otro lado, destacó la presencia de Asier Garitano en el banquillo: "Es un punto a favor. Me conoce, sabe las cosas buenas y malas que tengo, dónde me puede explotar más. Es otro punto a favor para que venga a Leganés. Pero eso no quiere decir que vaya a jugar más o menos, todo el mundo se lo tiene que ganar".

Durante su puesta de largo también tomó la palabra la presidenta Victoria Pavón: "Hace cuatro años en este escenario presentábamos a Eraso. Era una situación diferente, estábamos en Segunda B y había quedado libre del Athletic. Eligió el Leganés y no se equivocó. Jugó en Segunda B, en Segunda y nos dejó para irse a Primera. Hoy vuelve. Es un chico humilde y muy, muy comprometido. Se ganó a todo el club con su sencillez. Estamos encantados de su vuelta".

En el caso de Txema Indias, secretario técnico, subrayó: "Tengo que engrandecer su figura a nivel humano. Llevamos desde el mercado invernal intentando su fichaje, ahí tuvimos las primeras conversaciones. Entonces no se pudo. Desde que empezamos a saber la posibilidad real de salir nos volvimos a poner en contacto con él".

"En el mundo del fútbol encontrarte personas con palabra es complicado porque cuando por medio aparecen otras situaciones no es fácil. La palabra de Javi Eraso ha ido a misa desde el principio y solo está sentado aquí porque él ha querido".