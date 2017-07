El Canal Olímpico firma un acuerdo con Eurosport para difundir sus contenidos

Madrid, 28 jul (EFE).- El Canal Olímpico y la empresa de medios de comunicación Discovery, propietaria de Eurosport, anunciaron un acuerdo por el cual los programas sobre olimpismo del canal lanzado por el Comité Olímpico Internacional (COI) formarán parte de la parrilla televisiva de Eurosport y de su web.

El acuerdo de contenidos entre el Canal Olímpico y Eurosport abarca 50 países europeos y permitirá tanto ver reportajes sobre olimpismo en la cadena como que ésta se involucre en la producción televisiva de nuevos audiovisuales que transmitan el espíritu olímpico y muestren a sus protagonistas.

De esta manera, a partir del 2 de agosto, programas como 'Hall of Fame' (Salón de la Fama) que reviven grandes historias de los Juegos; o contenidos cortos como 'On the line' (entrevistas sobre los entresijos de los momentos más famosos del olimpismo), 'Against All Odds' (historias de deportistas que han superado grandes retos) o 'The Olympics: On The Record' (récords olímpicos) aparecerán en las pantallas de Eurosport, en su web y en sus aplicaciones.

Además, el canal, que tiene los derechos televisivos de los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno de 2018 hasta 2024 para el mercado europeo, se compromete a emitir una semana anual temática sobre contenido deportivo olímpico.

El acuerdo ha sido presentado este viernes a través de una conferencia telefónica internacional en la que ha estado presente EFE, y en la que han participado el director ejecutivo del Canal Olímpico, Yiannis Echarcos, su manager general, Mark Parkman; el director ejecutivo de Eurosport Peter Hutton y la vicepresidenta de derechos televisivos del COI, Anne-Sophie Voumard.

Exarchos destacó que el acuerdo es "muy importante" y valoró la alianza con Discovery y Eurosport en una época de "cambios" en los medios de comunicación. "Eurosport y Discovery tienen grandes profesionales e ideas para tratar el mundo olímpico", aseveró.

Parkman resaltó la evolución del Canal Olímpico, lanzado tras los Juegos de Rio 2016 en inglés, y que en apenas un año ya ha llegado a 11 idiomas, una evolución que continuará con el acuerdo con Eurosport.

El director ejecutivo de Eurosport, Peter Hutton señaló que con esta colaboración esperan ofrecer "algo diferente" y no solo imágenes de archivo de los Juegos.