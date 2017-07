Belmonte a la final de los 800 como cuarta; Zamorano, a semis de 200 espalda

Budapest, 28 jul (EFE).- Mireia Belmonte, que ha pasado a la final de los 800 con el cuarto mejor tiempo, y África Zamorano, semifinalista del 200 espalda con el décimo tiempo, han progresado en las series matinales de los Mundiales de Budapest en las que Jimena Pérez ha quedado fuera en los 800.

Belmonte ha nadado en la misma serie que Katie Ledecky, que ha marcado el mejor tiempo de las series con 8:20.24, por delante de su compatriota Leah Smith (8:21.19). Belmonte ha marcado 8:24.98 y se ha sentido muy cómoda.

La cruz en esta prueba ha sido Jimena Pérez, que ha nadado en 8:41.41, diez segundos por encima del tiempo que la ha traído hasta Budapest, y ha sido decimoctava en el total.

"Otra vez he tenido problemas a causa de la gripe que tengo, aunque he dormido mejor. Pero en cuanto me he tirado a la piscina y ha empezado, todo ha ido más rodado y he podido acabar bien", ha dicho Belmonte tras la prueba.

La española, oro en 200 mariposa y plata en el 1500, aspira a una medalla en el 800. "Había que estar delante, veía a la china (Li Bingjie) y he supuesto que Ledecky iba por delante. En el ultimo trescientos he visto ya más cerca a la china", ha comentado.

Belmonte está contenta con el tiempo y espera recuperarse bien. "El calendario es muy seguido y complicado de hacerlo, pero bueno, ya lo he hecho en los últimos años. Ha sido una buena carrera, he ido de menos a más y espero encontrarme mejor físicamente mañana en la final", ha comentado.

En la sesión de mañana, también ha salido adelante la espaldista África Zamorano (Sant Andreu), quien ha firmado una gran actuación en los 200 espalda y se ha clasificado con el décimo mejor tiempo para las semifinales.

Zamorano, que llegaba con una mejor marca de 2:09.96, ha nadado esta mañana en 2:09.70 y está en condiciones de acometer el récord nacional de la distancia en poder de Duane da Rocha desde 2014 (2:09.13).

"La verdad es que me ha ido muy bien. Iba a por mi mejor marca y la he conseguido. Paso a semifinales, con el décimo mejor tiempo, y estoy muy satisfecha", ha dicho tras la prueba.

Zamorano ha comentado que con su entrenador, Jordi Jou, decidieron seguir el ritmo de la estadounidense Regann Smith para tenerla como referencia.

"Me he fijado en mi técnica. Últimamente he estado trabajando mucho y me ha servido porque he conseguido bajar unas decimillas", ha comentado.

En la sesión de tarde de hoy, viernes, Zamorano nadará la semifinal de los 200 espalda (17:49) y posteriormente Jessica Vall (18:25) participará en la final. La participación española en este Mundial tendrá una gran cita con la final femenina de waterpolo (contra Estados Unidos) que empezará a las 20:30 horas.