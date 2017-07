Zidane: "Ojalá la 'BBC' se quede esta temporada"

Los Ángeles , 27 jul .- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció en rueda de prensa que la derrota frente al Manchester City es "un mal resultado pero no un mal partido", al mismo tiempo que se refirió a sus estrellas en ataque: "Ojalá la 'BBC' se quede esta temporada".

"Ojalá la 'BBC' (en alusión a Bale, Benzema y Cristiano) se quede esta temporada. Ojalá se queden todos. Yo quiero que se queden todos los que están aquí, pero hasta el 31 de agosto puede pasar de todo", valoró el técnico francés.

El Real Madrid cayó derrotado por 4-1 contra el City en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

"No estoy contento con la derrota, pero no hicimos mal partido. Es un mal resultado en el segundo partido que jugamos. Estamos en preparación. Ellos fueron superiores en momentos importantes y ya está. Ahora a descansar, tenemos partido el sábado y queremos hacerlo mejor", declaró.

Zidane se mostró especialmente satisfecho una vez más con el trabajo de los más jóvenes.

"Todos me han impresionado. Son chicos muy jóvenes de la cantera, tienen talento y han trabajado muy bien. No voy a destacar a uno en particular, pero me alegro por el gol de Óscar. A sus 18 años, seguro que es una alegría tremenda marcar con el primer equipo. Son todos buenos y lo vamos a ver este año", manifestó.

Del City de Pep Guardiola resaltó que se trata de "un buen equipo que se ha reforzado y se nota", y se mostró feliz por el debut de Ceballos y Vallejo.

"Todos han jugado. Los titulares, una hora. Los sub-21 tuvieron 30 minutos y lo hicieron bien. No nos gusta perder y estamos fastidiados, aunque el resultado no es importante. Hubo despistes", reconoció.

También tuvo palabras para el guardameta Keylor Navas.

"Siempre hay momentos difíciles en la carrera de un jugador, pero Keylor nunca se rinde y siempre quiere hacer las cosas bien. Ha tenido su preparación y está muy bien. Eso es positivo para él y para nosotros", apuntó.

Por último, se pronunció sobre la posible llegada de Mbappé.

"Soy entrenador, eso tienes que hablarlo con otros. Aquí estamos trabajando y de momento no ha pasado nada. Vamos a ver qué va a pasar", concluyó.