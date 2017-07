Urkullu,esperanzado en lograr esta legislatura un desarrollo del autogobierno

Vitoria, 27 jul (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido hoy que alberga "alguna esperanza más" que la pasada legislatura en lograr acuerdos con el Gobierno español para el desarrollo del autogobierno vasco.

Urkullu, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras firmar un memorando de entendimiento con la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, se ha referido a la reunión discreta que mantuvo el miércoles de la semana pasada con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El lehendakari ha dicho que "evidentemente" la situación política y de relaciones con el Gobierno de Rajoy ha cambiado esta legislatura respecto de la anterior, en la que "con su mayoría absoluta" no obtenía "respuesta a las demandas de defensa y cumplimiento del Estatuto de autonomía y de desarrollo de autogobierno".

Ha considerado que estas circunstancias nuevas no se deben solo a que el PP no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, sino a que hay también "necesidad de una relectura del modelo de Estado español".

Por ello, ha dicho, alberga "alguna esperanza más" que la legislatura pasada en conseguir acuerdos de desarrollo del autogobierno, así como en materia de paz y convivencia.

En cuanto a la transferencia de competencias a Euskadi, Urkullu ha recordado que están "desglosadas" en el programa de Gobierno, en el que también se apuntan las "prioritarias" para el Ejecutivo que preside.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, ya avanzó ayer que los dos gobiernos se van a citar para finales de agosto o principios de septiembre e iniciarán las negociaciones de las transferencias pendientes, con el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social y de la competencia de prisiones como asuntos "prioritarios".

Urkullu ha recordado hoy además que el Gobierno Vasco está "obligado" ante la ponencia de autogobierno del Parlamento autonómico a entregar en septiembre un "quantum" sobre el desarrollo del Estatuto de Gernika "hasta el momento, tras 38 años de vigencia", para, a partir de esa cuantificación, "fijar lo que pudiera ser un calendario de conversaciones y negociaciones para el cumplimiento del Estatuto".

El lehendakari se ha referido a las palabras del vicesecretario de Política Social del PP, Javir Maroto, quien le puso como ejemplo de actuación frente a la Generalitat de Cataluña.

Ha dicho que no se deja llevar "ni cuando se pueda entender que no soy apreciado en comparación con otras personas que hayan podido tener audiencia con el presidente del Gobierno español la legislatura anterior" mientras él no obtenía respuesta a sus demandas de reunión, "ni ahora" se siente "halagado por lo que puedan sea alabanzas o loas interesadas en función de las circunstancias".

"No me dejo llevar por esas sensaciones; yo tengo un compromiso, el compromiso Euskadi, y lo defenderé en cualquiera de las circunstancias que me toque en la relación con representantes institucionales y mi relación es con el presidente del Gobierno español", ha concluido.