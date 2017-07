Sortu: Es hora de que las fuerzas de seguridad abandonen Euskal Herria

Pamplona, 27 jul (EFE).- La dirigente de Sortu Maite Sabalza ha afirmado hoy que "es hora de que las fuerzas de seguridad del Estado abandonen Euskal Herria" porque entiende que "seguir manteniendo una estrategia armada es inaceptable".

Miembro del Consejo Nacional de Sortu, Sabalza ha participado en la última etapa de Kalera Martxa, una iniciativa a favor de que los presos de ETA, huidos y deportados puedan volver a casa, y a su paso por Alsasua se ha referido a la agresión en esta localidad a dos guardias civiles y sus parejas por un grupo de jóvenes, a los que se acusa de terrorismo.

"Es hora de paz y de que las fuerzas de seguridad del Estado abandonen Euskal Herria", ha dicho en declaraciones a los periodistas, y ha añadido que "es momento de vaciar las cárceles y no de llenarlas".

"Este pueblo no quiere más represión, no quiere más encarcelamientos, sino que esta sociedad lo que quiere, lo que necesita y, desde luego, lo que se merece, es un escenario de paz y de justicia. Y también tenemos claro que para que ese escenario de paz y justicia sea posible es imprescindible que en esta sociedad no haya ciudadanos y ciudadanas presas, refugiadas o deportadas por motivos políticos", ha señalado.

Para Sabalza, lo sucedido en Alsasua "deja claro y en evidencia que la estrategia del Estado es una estrategia de guerra y que además el Estado está dispuesto a hacer cualquier cosa, a pasar por encima de cualquier derecho o límite para llevar a cabo esa estrategia".

Y en este sentido ha añadido que ETA "ha dejado sus armas, pero hay quienes todavía aquí siguen practicando una estrategia armada y siguen actuando como si en los últimos seis años en este país no hubiera cambiado nada", un proceder "del todo inaceptable y del todo injusto".