De la Serna dice que el 70 % de los taxistas no respalda las protestas de hoy

Madrid, 27 jul (EFECOM).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado hoy que el 70 % de los taxistas no se ha sumado a las movilizaciones de hoy en Madrid y Barcelona, por lo que -ha dicho- no se puede hablar de una convocatoria del sector, ya que la mayoría no ha llevado a cabo ninguna acción.

De la Serna, que ha presentado hoy el proyecto "Madrid, nuevo norte", ha explicado que la falta de amparo legal -la justificación de algunas asociaciones de taxistas para convocar los paros- no es cierta, ya que están protegidos por la norma que limita las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) a una por cada treinta taxis, que fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy.