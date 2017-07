Un sentimiento universal

Los Ángeles , 27 jul .- La escena es siempre la misma. Gritos enfervorecidos, pasión desatada y lágrimas de emoción. El delirio total. Y en Los Ángeles, durante dos semanas, esos episodios se han vivido cada día durante la pretemporada en UCLA.

Los sentimientos que provoca el Real Madrid en cualquier esquina del mundo son muy similares, según reconocía el defensa Marcelo al finalizar el segundo partido de la pretemporada del club español, contra el Manchester City, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

"El Madrid desde que llegué el primer día ya sabía que era una explosión; en cualquier lugar hay aficionados totalmente volcados con nosotros. Por eso es el equipo más grande del mundo", declaró el brasileño, que vio cómo más de 90.000 espectadores abarrotaron las gradas del estadio, la mayoría con camisetas blancas.

Uno de ellos era el salvadoreño Nelson Liborio, de 47 años, residente en Stockton, una de las ciudades más grandes del Valle Central californiano. Liborio condujo con sus amigos un par de horas hasta Santa Clara para asistir al primer partido de la pretemporada para el Madrid, contra el Manchester United, en el Levi's Stadium, hogar de los San Francisco 49ers.

El aficionado merengue, que asegura ser un trabajador sin muchos recursos económicos pero con un pasión por el Madrid desmedida, pagó 70 dólares por su entrada y regresó a su hogar. Un día después, se puso en marcha de nuevo, esta vez rumbo a Los Ángeles -cinco horas al volante-, para ver de cerca a sus ídolos en el campo de entrenamiento de UCLA.

"Estuvimos por la mañana, acudimos para tratar de agarrar la firma de algún jugador, pero lastimosamente no se pudo. En cualquier caso, estamos aquí apoyando al equipo. Soy madridista y trato de apoyar a mi equipo siempre, en las buenas y en las malas. No me pierdo ni un partido. Lo dejo grabando cuando no puedo, pero siempre termino viéndolo", explicó.

Liborio pagó otros 90 dólares, las entradas más baratas disponibles, para no perderse el partido contra el Manchester City de Pep Guardiola. Para él, como para tantos otros aficionados madridistas, estar cerca de los futbolistas es un sueño, aunque le gustaría que la plantilla reparase más en la gente que viene a apoyarlos.

Lo cierto es que el club ha estado en todo momento muy pendientes de las peñas en California. Primero fue el turno para la peña madridista de Los Ángeles, creada en 2011 y con más de 1.000 miembros, que visitó el entrenamiento del día 17 y fue recibida por el presidente del club, Florentino Pérez, que se fotografió con los aficionados y les firmó autógrafos.

Después, la peña madridista Sur de California, con cerca de 100 miembros, acudió a las instalaciones de UCLA para presenciar el entrenamiento del equipo de Zidane. Incluso la Peña Madridista San Francisco Bay Area, fundada en 2016, fue recibida por Pérez y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales.

Liborio creció viendo cómo Jorge Alberto "Mágico" González triunfaba en las filas del Cádiz.

Su pasión por el Madrid se explica por la cantidad de horas que pasó de niño viendo el fútbol europeo en la televisión. "Y porque el equipo de mi ciudad, el Alianza, también tiene uniforme blanco", precisó.

Como cualquier madridista, tiene claro que la que viene será una temporada muy exigente, y que hasta el final del verano podrían darse cambios en la plantilla.

"Hace falta un delantero. Ojalá se concrete lo de Mbappé, pero hay que encontrar un sustituto para Morata", indicó.

Y antes de coger su destartalada Copa de Europa hecha con materiales propios y posar para la cámara, asegura que Cristiano Ronaldo no se moverá del club, pero que si termina haciéndolo, le deseará "los mejores deseos".

"Lo apoyo al 100 por cien, pero no dependo de un solo jugador. Yo amo al Madrid en su conjunto. El Madrid es siempre lo primero. Si se va, que le vaya bien. Pero el equipo no se irá a ninguna parte. Y nosotros tampoco", concluyó.