Dos Santos: "Tenía mucha ilusión y muchas ganas de venir al Leganés"

Madrid, 27 jul (EFE).- Mauro Dos Santos, defensa central argentino fichado por el Leganés procedente del Eibar, mostró su satisfacción por vestir la camiseta de su nuevo club y por ver cómo se cerraba su incorporación tras haber intentado llegar ya en el pasado sin éxito.

"Desde el primer momento, cuando en invierno se interesaron por mí, me hizo mucha ilusión venir a este club. Hasta el último momento esperé al Leganés porque tenía mucha ilusión y muchas ganas de venir a este club y vestir esta camiseta", comentó durante su presentación.

"En el mercado de invierno le había dado el sí pero por circunstancias el Eibar no me dejó salir. Vengo a ganarme un puesto y si tengo que estar en el banquillo estaré desde el primer momento dándolo todo para hacerme con un puesto en el once", añadió.

Sobre la comparación entre sus dos últimas entidades, indicó: "Son equipos modestos pero creo que el Leganés es un gran club, una gran ciudad, una gran afición. Todos vamos en pretemporada ganando ritmo y cuando un equipo va a una se nota lo que queremos. El objetivo es la permanencia y desde ahí ya veremos".

Dos Santos, que llevará el dieciséis a la espalda, analizó además su paso por el Eibar: "La primera campaña jugué treinta y dos partidos, la segunda hubo mucha más competencia en el equipo. Intenté darlo todo pero son decisiones del entrenador poner a quien cree mejor. Fueron así las cosas pero nunca bajé los brazos, seguí hasta el último momento dándolo todo y nada más. El fútbol es así".

Por su parte Txema Indias, secretario técnico, quiso darle las gracias al zaguero por su paciencia: "Con las salidas que ha habido la plantilla necesitaba refuerzos atrás. Es un tema que veníamos trabajando desde el mercado invernal. Por circunstancias en su club no se pudo hacer. Hemos esperado al mercado de verano".

"Hay que agradecerle lo paciente que ha tenido en este tiempo. Su único objetivo y lo que él quería de verdad era vestir la camiseta del Leganés esta temporada. Es un jugador con mucha experiencia en la liga española", resaltó.