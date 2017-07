Ryanair confirma que su oferta por Alitalia tiene un "enfoque muy serio"

Roma, 27 jul (EFE).- El director comercial de Ryanair, David O'Brien, confirmó hoy en Roma que la oferta no vinculante de su compañía para adquirir Alitalia es "muy seria" y que trata con "respeto" el concurso al que está sometido la aerolínea italiana.

"Creo que hemos hecho un enfoque de una manera muy seria, algo importante", explicó O'Brien, que considera igualmente vital "que una sana Alitalia surja tras este proceso" porque la aerolínea es "fundamental para la aviación italiana".

"Respetamos a los comisarios y el proceso, conducido por personas serias", recalcó.

O'Brien no quiso aportar detalles de la oferta porque, explicó, es un tema que no incumbe a su compañía sino a los comisarios, que el pasado 21 de julio, fecha límite para el envío de las ofertas no vinculantes para comprar Alitalia, recibieron hasta diez ofertas, según afirman medios locales.

"Hicimos una oferta no vinculante la semana pasada y emergerán más detalles, pero el programa no está bajo el control de Ryanair sino de los comisarios", explicó al respecto.

El pasado lunes, tras la presentación de sus resultados trimestrales, Ryanair anunció que había presentado una oferta no vinculante para comprar Alitalia que se une a otras como las de la emiratí de Etihad Airways, aseguran medios locales, que ya cuenta con el 49 % de sus acciones.

El director comercial afirmó que "uno de los problemas de los intentos anteriores de salvar Alitalia (...) era que las colaboraciones eran realmente para proteger París, o quizá para servir a Abu Dabi (...)", pero él cree que "Roma y Milán necesitan estar en el centro de la solución para Alitalia".

"Cuando consideramos el número de rutas cortas y largas desde Roma, está muy claro que Roma no está bien atendida por la razón que sea, por Alitalia, quizá por los costes de los aeropuertos", explicó, pero se mostró confiado en el potencial turístico del sur de Italia que, en su opinión, "merece muchos más vuelos".

Alitalia se encuentra desde el pasado mayo bajo la administración extraordinaria de tres comisarios a quienes se les encargó un plan industrial que salve la aerolínea de la quiebra y que abrió un proceso de admisión de ofertas que concluyó el pasado 21 de julio.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, afirmó el pasado 27 de junio que su compañía estaba interesada en comprar Alitalia pero solo si se hacía con la mayoría del capital de la italiana y además había "importantes cambios y reestructuraciones".

La confirmación de la oferta de Ryanair se realizó durante la presentación de la nueva ruta que a partir de octubre unirá el aeropuerto de Roma en Fiumicino y la ciudad israelí de Tel Aviv.

Con esta son 99 las nuevas rutas de la compañía irlandesa de bajo coste en Italia -país donde ha tenido 36 millones de clientes en la presente temporada- durante 2017, lo que aumenta el número total a unas 400.