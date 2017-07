Maté dice que "es lógico" que mundo del fútbol se lleve las manos a la cabeza

Valladolid, 27 jul (EFE).- El presidente de la Federación de Castilla y León de fútbol, Marcelino Maté, ha asegurado hoy que "es lógico" que el fútbol se lleve las manos a la cabeza por las acusaciones de corrupción en la gestión de esta institución y que a él también le invade la sensación de "incredulidad".

"Debemos de ser cautos, prudentes y respetar la justicia o la presunción de inocencia porque la bola de acusaciones no va a parar por algún tiempo", ha precisado Maté.

A juicio del presidente de la Federación de Castilla y León, "es lógico que la opinión pública se escandalice y el mundo del fútbol se lleve las manos a la cabeza por lo que está pasando, hay cosas que uno no se puede creer", ha aseverado ante los periodistas después de la Asamblea de la territorial

"Yo también estoy atónito y también me he echado las manos a la cabeza, pero no niego ni voy a negar jamás mi pasado al lado del señor Villar porque no me arrepiento, ni me avergüenzo de nada", ha precisado Marcelino Mate, quien ha agregado que "no" ha hablado con Ángel Villar.

Sobre si piensa presentarse o no como candidato a presidente de la Española, ha subrayado que su compromiso es "únicamente" con el fútbol de Castilla y León.

Además, respecto a su trabajo en la territorial, ha manifestado: "Solo puedo poner de manifiesto mi incredulidad por lo que está pasando, hay cosas que no me puedo creer, y decir que todos mis actos son y han sido honestos, seguiré trabajando como siempre porque tengo la conciencia muy tranquila".

Sobre el hecho de que su nombre haya salido en el auto del juez Santiago Pedraz, ha referido: "Es lógico que mi nombre aparezca dado mi compromiso con el trabajo de la Federación, pero no he hecho nada ilegal o irregular".

"Todo lo que he hecho se verá que ha sido correcto, así que hay que dejar trabajar a la Justicia", ha agregado.

En este contexto, ha concluido pidiendo al fútbol de Castilla y León que esté "tranquilo" y ha recalcado que no va a hacer más declaraciones hasta que finalice el proceso judicial.

"Solo pido que estemos más unidos que nunca en un momento tan crítico para el fútbol", ha declarado.