Juanfran afirma que rechazó a 4 clubes porque no tiene "intención de salir"

A Coruña, 27 jul (EFE).- El lateral derecho del Deportivo Juanfran Moreno ha asegurado este jueves que ha descartado el interés de cuatro equipos en ficharle y que nunca ha tenido "intención de dejar el club" gallego, que este verano se ha hecho con sus derechos tras ejecutar la opción de compra que había pactado con el Watford inglés

"No ha habido acuerdo por mi parte con los clubes porque no he tenido intención de salir del Deportivo. Solo me marcharía si el club o entrenador no quisiera que estuviera", afirmó el defensa en rueda de prensa.

Juanfran explicó que el director deportivo del club gallego, Richard Barral, "siempre ha estado al tanto de las opciones" que ha tenido de marcharse a Turquía, Rusia, Bélgica y Francia, aunque ninguna de ellas llegó a concretarse porque él no estaba dispuesto a salir.

"La oferta no ha llegado porque para que llegue tiene que haber un acuerdo entre el jugador y el equipo que quiere ficharte y no lo ha habido porque no he querido salir. Peleé mucho por estar aquí, por que me ficharan y ahora que soy a todos los efectos propiedad del Dépor no encontraba motivo para querer salir", insistió.

Además del apartado deportivo también hay cuestiones sentimentales que le aferran, dijo, al conjunto gallego.

"Tengo una hija nacida aquí, gallega, socia del Dépor a los 10 días de nacer, y no tengo motivo para irme. Estoy encantado, soy feliz, sigo dando pasos, tengo la suerte de llevar aquí tres años y quiero seguir haciendo mi historia aquí, quiero ayudar al Dépor a estar donde se merece y que vuelva a ser un club grande también en la clasificación", comentó.

El Deportivo ejecutó la opción de compra por Juanfran este verano, aunque el club, que se limitó a confirmarla a través de su presidente, Tino Fernández, no ha dado detalles de la operación y el jugador tampoco lo ha hecho en su comparecencia.

"Eso lo tiene que contestar el club. Espero que se haga un anuncio oficial de que me han fichado, como se hace con todos los compañeros. No se ha hecho, no sé por qué y no sé tampoco las condiciones en las que estoy, es una cosa entre clubes", dijo.

A pesar de que su intención es quedarse en el Deportivo, Juanfran se mostró dispuesto a salir si se lo pide el club.

"Si el Deportivo cree que lo mejor es que Juanfran salga, siempre haré lo mejor para este club. Le debo mucho y lo que el club quiera de mí lo tendrá", expuso.

Si nada cambia, el lateral seguirá en el Deportivo y podría reencontrarse con el delantero Lucas Pérez, al que pretende recuperar el equipo coruñés tras haberle traspasado hace un año al Arsenal inglés por 20 millones de euros.

"Voy a ser sincero. Ahora mismo tenemos un capitán (Pedro Mosquera) y tengo claro que el otro me gustaría que fuese Lucas. Todos sabéis el futbolista que es, yo lo sé desde hace años y ojalá pueda volver con nosotros. Aquí está su dorsal 7 y su brazalete de capitán esperando. Sería un salto enorme de calidad para el Deportivo. Hay que esperar por él, matar todas las opciones porque es el futbolista diferente que nos hace falta", opinó.

Sobre ese brazalete de capitán, añadió que para él "sería un honor poder" llevarlo, aunque para completar la terna sugirió al internacional costarricense Celso Borges "por lo que representa como futbolista y profesional y como persona".