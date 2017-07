Rey jordano pide a Israel que juzgue a guardia embajada y no explote crisis

Ammán, 27 jul (EFE).- El rey Abdalá II de Jordania pidió hoy al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que tome las medidas necesarias para asegurar que el guardia de la embajada de Israel en Ammán que mató a dos jordanos tras haber sido presuntamente atacado sea juzgado y que no se explote el incidente con fines políticos.

"El primer ministro israelí debe asumir sus responsabilidades y tomar todas las medidas legales para asegurar que el asesino sea juzgado y que se haga justicia, en lugar de tratar el asunto de una forma politizada que pretende conseguir beneficios personales", dijo el monarca, según un comunicado de la Casa Real.

Asimismo, consideró que la forma en la que está abordando el incidente del pasado domingo en la embajada de Israel en Ammán es "provocadora y totalmente inaceptable a todos los niveles, y sólo hará explotar la rabia de todos nosotros, y desestabiliza la seguridad y alimenta el extremismo", según la nota.

El rey prometió que no va a "renunciar a ningún derecho de los ciudadanos" jordanos.

El guardia, así como el personal de la embajada israelí en Ammán, regresaron a su país al día siguiente del incidente, lo cual ha levantado críticas al Gobierno jordano por permitirle marchar sin que fuera interrogado.

Mientras, medios de comunicación jordanos informaron hoy de que el Gobierno no permitirá el regreso del personal diplomático israelí a Ammán, mientras no reciba garantías de que el guardia será juzgado en su país, pero las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Por su parte, hoy mismo la Fiscalía general jordana acusó oficialmente al guardia de la embajada israelí de "doble asesinato" y de posesión ilegal de un arma, según la agencia oficial de noticias jordana, Petra.

El fiscal general de Jordania, Akram Masaadeh, emitió las acusaciones contra el hombre, identificado con su nombre de pila, "Zaeif", pero reconoció que este goza de "inmunidad diplomática y judicial", por lo que no puede ser juzgado en Jordania, pero sí en tribunales internacionales.

Masaadeh añadió que el Ministerio de Exteriores informará posteriormente a Israel del resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía para que se "juzgue al asesino de acuerdo con el artículo 31 de la Convención de Viena".

El acusado disparó el pasado domingo contra dos jordanos en el interior del complejo de la legación diplomática, y los mató, mientras que el israelí resultó herido de arma blanca.