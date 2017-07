De Guindos descarta que la fusión de Bankia y BMN cause una "escabechina"

Madrid, 27 jul (EFECOM).- El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha descartado hoy que la fusión entre Bankia y BMN provoque "una escabechina" en términos de cierre de oficinas, ya que afortunadamente se trata de entidades "complementarias que no se solapan".

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, De Guindos ha explicado que BMN "no era una entidad especialmente relevante", lo que unido al hecho de que no competían por los mismos mercados permite prever que el cierre de la fusión no será dramático.