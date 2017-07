Clooney, Aronofsky y Del Toro competirán por el León de Oro de Venecia

Roma, 27 jul (EFE).- Los cineastas estadounidenses George Clooney y Darren Aronofsky competirán en la 74 edición del Festival de Cine de Venecia con "Suburbicon" y "Mother!", respectivamente, informaron hoy los organizadores del certamen.

En su cinta de misterio, Clooney cuenta con un reparto compuesto por Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe y Oscar Isaac, mientras que la cinta de terror de Aronofsky está protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem.

En la sección oficial por el León de Oro, el máximo galardón del certamen veneciano, compiten un total de 21 cintas, entre ellas "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, protagonizada por la británica Sally Hawkins y Michael Shannon.

"Es el mejor trabajo de Del Toro de los últimos diez años", opinó en la presentación del concurso el director de la Mostra, Alberto Barbera.

El artista contemporáneo chino Ai Weiwei presentará el documental sobre inmigración "Human Flow"; el libanés Ziad Doueiri, "L'Insulte", el francés Robert Guédiguian, "La villa"; el británico Andrew Haigh, "Lean on pete", y el tunecino Abdellatif Kechiche, "Canto Uno".

También optarán al máximo reconocimiento el francés Xavier Legrand con "Jusqu'à la garde"; el israelí Samuel Maoz, con "Foxtrot"; el irlandés Martin McDonagh, con "Three billboards outside ebbing, Missoure", y la china Vivian Qu, con "Angels wear white".

Figuran además en esta sección oficial el estadounidense Paul Schrader, con "First reformed"; el australiano Warwick Thornton, con "Sweet country", y el documentalista estadounidense Frederick Wiseman con "Ex libris - The New York public library".

Completan la principal categoría de la Mostra veneciana cuatro cintas italianas:"The leisure seeker", de Paolo Virzì; "Ammore e malavita", de los hermanos Marco y Antonio Manetti, "Hannah", de Andrea Pallaoro, y "Una famiglia" de Sebastiano Riso.

El filme de apertura, también en competición y que se proyectará el 30 de agosto, será "Downsizing", de Alexander Payne y protagonizada por Matt Damon.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 9 de septiembre y repartirá los premios un jurado internacional presidido por la actriz estadounidense Annette Bening.

Estará además integrado por el director mexicano Michel Franco, el húngaro Ildikó Enyedi, la actriz británica Rebecca Hall, la francesa Anna Mouglalis, la actriz italiana Jasmine Trinca, el crítico anglo-australiano David Stratton, el director británico Edgar Wright y el cineasta de origen chino Yonfan.

Por la isla del Lido veneciano, engalanada para acoger una nueva edición del festival de cine más antiguo del mundo, pasarán previsiblemente estrellas como Robert Redford y Jane Fonda, que serán laureados con el honorífico "León de Oro" a la carrera.