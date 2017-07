The Chainsmokers y Jamiroquai, los más esperados del festival MEO Sudoeste

Lisboa, 27 jul (EFE).- Los estadounidenses The Chainsmokers y los británicos Jamiroquai son los grupos más esperados de la próxima edición del festival luso MEO Sudoeste, que este sábado, día 29, abrirá sus puertas.

Los organizadores anunciaron hoy en un comunicado que el recinto, instalado en la localidad de Zambujeira do Mar, a poco más de 200 kilómetros al sur de Lisboa, acogerá a los asistentes desde el sábado, aunque las principales actuaciones tendrán lugar la próxima semana.

El miércoles, 2 de agosto, el cabeza de cartel será el dúo neoyorquino The Chainsmokers, autor de éxitos como "Something Just Like This" o "Closer".

Sus integrantes, Andrew Taggart y Alex Pall, llevarán a territorio luso su primer álbum "Memories...Do Not Open", lanzado el pasado mes de abril.

El mismo día está previsto que se suba al escenario también el estadounidense Mac Miller, considerado uno de los nombres más prometedores de hip-hop.

El francés DJ Snake será uno de los platos fuertes del jueves, día 3, cuando actuará también el neoyorquino Marshmello, y el trío irlandés Two Door Cinema Club.

El rapero estadounidense Lil Wayne, uno de los más representativos del hip-hop mundial en las últimas décadas, actuará el viernes, día 4, y compartirá escenario con el DJ holandés Martin Garrix y con la banda alternativa Crystal Fighters.

La encargada de cerrar el certamen será la banda británica Jamiroquai, que mostrarán su mezcla de soul y funk el sábado, día 5.

Liderada por el carismático vocalista Jay Kay, la banda ya vendió más de 26 millones de discos en todo el mundo, con temas que marcaron la música moderna como "You Give Me Something" o "Love Foolosophy".

El MEO Sudoeste, que este año celebra su 21 edición, comenzó como un festival de rock, pero en el los últimos años se centró más en el pop y hip-hop, acogiendo a grandes nombres de esos géneros como Snoop Dogg, Kanye West o Ellie Goulding.