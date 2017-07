Baptistao: "El partido del Borussia nos exigirá más y nos motiva"

Sant Adrià de Besòs , 27 jul .- El delantero brasileño del Espanyol, Leo Baptistao, ha asegurado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Sant Adrià que el partido del Borussia (mañana a las 20.00 horas en Suiza) "nos exigirá más, y nos motiva", pese a reconocer que lo afrontan como un choque "de preparación".

El brasileño ha definido al conjunto alemán como "un gran rival" y ha asegurado que será un ensayo útil para el grupo. "Intentaremos sacar el máximo provecho al partido. Si cometemos errores tendremos más tiempo para arreglarlos y, si no, seguiremos como hasta ahora", ha explicado el atacante.

A nivel personal, Baptistao ha confesado que se sintió muy cómodo en el segundo amistoso de la pretemporada, contra la UE Olot: "Me ha puesto de delantero centro, con libertad, y me he sentido muy bien". Su estado de juego es positivo después de un curso con problemas con las lesiones. "He disfrutado mucho en estos partidos", ha agregado.

Respecto a los nuevos fichajes, el futbolista ha destacado la aportación de las tres caras nuevas de la plantilla: "Se están adaptando muy bien. No había visto a Mario Hermoso de cerca y es un gran jugador, impone respeto como central. Sobre Granero y Sergio García, ya sabemos la talla que tienen".

Por otra parte, Baptistao ha afirmado que uno de los objetivos del grupo es evitar el máximo número de lesiones, ya que actualmente la enfermería tiene varios inquilinos. "Intentaremos llegar al primer partido de Liga todos bien. Vamos con prudencia y procuraremos que no haya más", ha dicho.