Sesenta años de Fiat 500 y seis millones de pedazos de Italia en el mundo

Roma, 26 jul (EFE).- El mítico Fiat 500 celebra este mes su sexagésimo aniversario con eventos en los que se recuerda la historia del "pequeño gran vehículo" de Italia y presume de su presente con la venta de su modelo número seis millones.

La marca fundada por Giovanni Agnelli sénior en 1899 presentó en julio de 1957, en el complejo de Mirafiori (en Turín, norte), un icono pop que permanece en el imaginario popular por su forma redondeada, su techo de tela y sus cuatro asientos capaces de trasladar a familias enteras a lo largo de la bota italiana.

Era una Italia que se movía, que surgía de la Segunda Guerra Mundial con la emigración desde el "mezzogiorno" (el sur del país) hacia el norte, en muchas ocasiones hacia Turín directamente, que en 1971 sobrepasaba el millón de habitantes y donde Mirafiori llegó a acumular un 80 % de trabajadores del sur.

Del 1957 a 1975, cuando el "Cinquecento" se dejó de fabricar, se llegaron a vender cuatro millones de un modelo que salió al mercado al precio de 465.000 liras, al alcance, aunque no sin esfuerzo, de familias con un solo sueldo o de los propios obreros de Mirafiori.

"Hoy el Fiat 500 es un símbolo, se ha convertido en un icono porque es auténtico, con raíces sólidas y pertenece a todos nosotros porque es mucho más que un producto: es un patrimonio público", lo describe a Efe Luca Napolitano, jefe de la marca en Europa, Medio Oriente y África, en una entrevista por correo electrónico.

Relatores de este icono son los más de 2.500 filmes en los que aparece, según una base de datos en línea que recuenta los coches del cine (IMCDB), como "Rocco y sus hermanos" (1960), de Visconti, la serie cómica de "Fantozzi", interpretado por el recientemente fallecido Paolo Villaggio, o la última versión de James Bond, "Spectre" (2015).

Fiat no ha querido desaprovechar el tirón cinematográfico y ha rodado por el 60 aniversario del "Cinquino" un cortometraje, "See you in the future", donde el oscarizado Adrien Brody va a bordo de un modelo "Riviera" a través de la Milán de los años 50 como escenario.

El auto se popularizó en ese período de la "dolce vita" que la empresa ha conmemorado con un nuevo modelo puesto a la venta justamente el día del 60 cumpleaños, el "500 Anniversario", con una apariencia sesentera y dos nuevos colores: el verde "Riviera" de Brody y el naranja "Sicilia".

A esta iniciativa se han unido otras bajo el distintivo "500 Forever Young" como la del sello conmemorativo en el que se ve superpuesto un modelo de 1957 y otro de 2017, fechas rodeadas por una bandera italiana sobre un fondo azul marino y del que se imprimirá un millón de copias.

Otro hito es el del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), que a principios de julio adquirió para su colección permanente un modelo serie F, producido en Mirafiori entre 1965 y 1972: "una obra maestra sin pretensiones" como la calificó Martino Stierli, director de Arquitectura y Diseño del museo.

Además, en marzo Fiat lanzó en el Salón del Automóvil de Ginebra la serie limitada "Sessantesimo", descapotable y de solo 560 ejemplares, que ha ido recorriendo diferentes ciudades europeas como Turín, París, Londres, Múnich o Madrid acompañada de peluquería o una heladería de los años 60.

Otra de las promociones fue la entrega, por medio de un sorteo en Mirafiori, de 1.520 unidades, en lo que supuso un récord Guinness, pues nunca se había visto un número igual de modelos al mismo tiempo, y a la vez supuso un retorno a sus orígenes.

Porque el modelo, aunque conserva sus raíces a través de los clubes de aficionados que continuamente organizan reuniones de exposición por toda Italia, pertenece al grupo ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles (FCA), desde 2007 se fabrica en Tychy (Polonia) y consigue el 80 % de sus ventas fuera del país.

Un ejemplo de esta internacionalización fue la venta a inicios de julio de su vehículo número seis millones en Alemania, un evento que por supuesto se difundió con su correspondiente vídeo promocional.

Pero hoy en día Turín y Mirafiori han cambiado mucho respecto a 1957: la ciudad no llega a los 900.000 habitantes y casi ha perdido ese lazo de sangre con el "Cinquino", pues el complejo industrial solo produce dos modelos de Fiat, el Maserati Levante y el Alfa MiTo.

Sin embargo, su vástago más famoso sigue recorriendo mundo y actualmente son 400.000, apunta Napolitano, los "Cinquecento" que se conducen con un pedazo de Italia por todo el mundo, dentro de sus pequeños pero carismáticos vehículos.