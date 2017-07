Rajoy califica de "políticas" las preguntas que le han hecho los abogados

Madrid, 26 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comentado con la dirección del PP que en el interrogatorio que le han hecho las acusaciones en su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel se notaba que la mayoría de las preguntas que le hacían eran "políticas".

Así lo ha asegurado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en una conversación informal con periodistas tras el acto en el que ha participado Rajoy en la sede nacional del partido, y en el que el presidente ha asegurado estar "contento" por haber colaborado con la justicia con su declaración de esta mañana.

Maíllo y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, han coincidido en subrayar que la de hoy ha sido una puesta en escena impulsada por el PSOE para desgastar a Rajoy, porque los abogados de las tres acusaciones que le han interrogado "son socialistas" -PP de Madrid, ADADE y PP valenciano-.

Y han advertido de que el PSOE a lo mejor va a tener que acabar dando explicaciones sobre asuntos que también atañen a la financiación, hasta el punto de que Maíllo no ha descartado que el PP estudie denunciar a los socialistas por la condonación de 50 millones de su deuda bancaria.

Según han comentado a los periodistas, el propio Rajoy les ha admitido a su llegada a la sede de Génova que había notado la intencionalidad política de las preguntas.

Maíllo ha insistido en comparar a los abogados con portavoces de la oposición. "Parecía el Parlamento con togas", ha dicho, mientras Pablo Casado ha lamentado en este sentido que el abogado de ADADE haya reconocido después que lo importante es que Rajoy acudiera a la sede judicial, independientemente de lo que dijese.

Se ha demostrado, han dicho ambos, que el PP tenía razón porque la declaración de Rajoy no ha aportado nada nuevo al proceso, y Maíllo, incluso, ha augurado que en la sentencia ni siquiera habrá "una línea" de lo que ha aportado hoy el presidente.

"Han llevado la política a la sede judicial, han utilizado la justicia", en contra de lo que hace el PP que es "colaborar", ha insistido el 'número tres' del partido, quien en todo momento ha subrayado que Rajoy ha estado tranquilo durante su declaración.

Y frente a la imagen de "instrumentalización" de la justicia que han dado las acusaciones "socialistas", Maíllo ha contrapuesto la que ha dado Rajoy, que ha sido de "colaboración".

El coordinador general del PP ha restado importancia a las reacciones del PSOE y Podemos tras la declaración: el líder socialista, Pedro Sánchez, ha pedido la dimisión del presidente, mientras que el de Podemos, Pablo Iglesias, quiere que comparezca en el Congreso.

Se trata, ha dicho, de una "competición de radicalidad entre ellos" para ver "quién da más fuerte" al PP, "si el rojo o el morado".

Los dos dirigentes populares han puesto en valor la disposición de Rajoy a responder, incluso dando más datos de los necesarios, y respondiendo también a muchas cuestiones que no tenían que ver con este caso.

Y han insistido en que el único objetivo de PSOE, y también de Podemos, es "robar" al PP el Gobierno que no lograron en las urnas.

Ha aprovechado entonces Maíllo para apostillar que "a Podemos no le importa nada la corrupción del PSOE" y "parece" que a Pedro Sánchez tampoco le importa la condonación de deuda que tuvo su partido, de 50 millones de euros según reconoció el tesorero de los socialistas en la comisión del Senado que investiga la financiación de las formaciones políticas.

Al respecto, Maíllo ha subrayado que lo que Rajoy ha señalado hoy ante el tribunal, al apuntar que él estaba "en la política y no en las cuentas", es lo mismo que dijeron en el Senado los tesoreros de los demás partidos sobre las funciones de sus líderes.

Sobre la condonación de deuda del PSOE, Maíllo ha dicho primero que Sánchez tendrá que dar explicaciones, para empezar en el Parlamento, y aunque no prevén acciones judiciales sobre este asunto de momento ha apuntado que "eso no significa" que no lo estén estudiando.

También ha considerado que ADADE tendrá que dar explicaciones sobre "sus conexiones con el PSOE".

El coordinador general del PP ha negado por otra parte que se le haya dado a Rajoy algún trato de favor en esta jornada.

Ha señalado que el presidente entró esta mañana a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) por el garaje siguiendo un criterio de seguridad; fue solo por un "criterio político" y se ha sentado en un estrado junto a los jueces por una decisión judicial.