Nintendo retorna a beneficios gracias al buen rendimiento de Switch

Tokio, 26 jul (EFE).- Nintendo logró retornar a beneficios en el primer trimestre y embolsarse más del doble en ventas gracias al excelente rendimiento de su nueva consola Switch y las buenas perspectivas que mantiene para el ejercicio en curso, en el que espera sólidas ganancias.

Según sus resultados del primer trimestre del año fiscal nipón (abril-junio) publicados hoy, la compañía con sede en Kioto (oeste) ganó 21.260 millones de yenes (163 millones de euros) frente a las pérdidas netas de 24.534 millones de yenes (188,6 millones de euros) que registró en el mismo período de un año antes.

Su beneficio operativo ascendió a 16.208 millones de yenes (124,5 millones de euros) frente a las pérdidas de 5.134 millones de yenes (39 millones de euros) de dicho trimestre de 2016, y se embolsó una facturación por ventas de 154.069 millones de yenes (1.183 millones de euros), más del doble que en el año anterior (un 148,6 % más).

Switch continúa imparable y el buen rendimiento de la plataforma y la venta de juegos para ella son uno de los principales motivos que Nintendo achaca al repunte de sus cuentas.

En los pasados tres meses la histórica compañía de videojuegos vendió 1,97 millones de Switch, que acumula 4,7 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento el pasado 3 de marzo y pese a un problema de existencias.

Nintendo está teniendo dificultades para adquirir los componentes que necesita para fabricar su nueva consola de sobremesa -usados en otros dispositivos como teléfonos inteligentes- frente a compañías como Apple y marcas chinas, aunque ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto.

Pese a sus dificultades para aumentar la producción en un momento de creciente demanda, la empresa nipona ha superado las expectativas de los analistas, y la cifra se acerca poco a poco a su objetivo de vender 10 millones de unidades hasta finales de 2017, meta que podría sobrepasar de mantenerse el ritmo de comercialización actual.

En cuanto a la venta de juegos, Nintendo informó hoy que entre abril y junio vendió 8,14 millones de juegos para Switch gracias, sobre todo, al exitoso lanzamiento en abril de "Mario kart 8 deluxe" (del que ha vendido 3,54 millones) y la rentabilidad de "The Legend of Zelda: Breath of the wild", con 1,16 millones de copias vendidas durante el trimestre (3,92 millones en total).

"ARMS", el juego de puñetazos exclusivo para Switch que salió al mercado en junio, también ha mostrado un "buen comienzo" con 1,18 millones de copias comercializadas globalmente en tan sólo un mes.

En cuanto a la familia de consolas portátiles 3DS, entre abril y junio vendió un tímido 1 % más que el año pasado en hardware, aunque el aumento de la venta de software fue del 31 %.

Nintendo también incrementó un 41 % sus ventas de software y contenido descargable a través de su tienda virtual.

Asimismo, los beneficios de su sector enfocado a "smartphones" se dispararon en abril-junio un 450 % hasta 9.000 millones de yenes (69 millones de euros) por el interés en títulos como "Super Mario Run" y "Fire Emblem Heroes", lanzados en el ejercicio anterior.

En los próximos meses, la compañía de Kioto tiene previsto lanzar nuevos juegos para móviles mientras continúa con las operaciones de los ya disponibles, y sacar también "algunos grandes títulos" para Switch, entre los que se encuentran el shooter "Splatoon 2" (julio) y el esperado "Super Mario Odyssey", que llegaría en octubre.

Los aficionados de la compañía aguardan también con ansias la salida al mercado de la versión "mini" de la mítica Super Nintendo Entertainment System (SNES) -originalmente comercializada en 1990-, que incluirá 21 juegos clásicos pre-instalados y estará disponible a partir de septiembre y octubre, indicó la compañía.

En cuanto a sus perspectivas para el ejercicio en curso, que concluirá el 31 de marzo de 2018, Nintendo prevé un beneficio neto de 45.000 millones de yenes (345 millones de euros), un 56,1 % interanual menos, pero espera que su operativo se dispare un 121,4 % interanual hasta 65.000 millones de yenes (499 millones de euros).

En cuanto a su facturación por ventas, Nintendo espera embolsarse en el ejercicio actual 750.000 millones de yenes (5.763 millones de euros), lo que supondría un 53,3 % más que en 2016.