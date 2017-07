Gas Natural: conversaciones por Electricaribe no avanzan al ritmo deseado

Barcelona, 26 jul (EFE).- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha asegurado hoy que las conversaciones con el Gobierno colombiano sobre su filial Electricaribe "no avanzan a la velocidad que gustaría" a la compañía, y ha reiterado su disposición al diálogo.

En una conferencia con analistas, Villaseca se ha referido así al conflicto por Electricaribe, que ha llevado a Gas Natural a iniciar un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y a reclamar a Colombia la devolución de su filial Electricaribe o una indemnización de más de 1.000 millones de dólares (858,5 millones de euros).

"Desearíamos un acuerdo con el Gobierno colombiano para resolver un problema que es muy elemental. Se llama fraude y morosidad, y hay que arreglarlo", ha apuntado el primer ejecutivo de la multinacional.

Asimismo, Villaseca ha afirmado: "No hemos podido avanzar lo que hubiéramos deseado en el capítulo negociador. La situación preelectoral que vive Colombia puede haber ralentizado esto, no lo sabemos, pero ciertamente esto no avanza a la velocidad que nos habría gustado".

Villaseca también ha apuntado que, de la misma forma, el arbitraje ante este organismo dependiente de Naciones Unidas sigue tramitándose.